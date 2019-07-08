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貿易戰愈演愈烈！韓人抵制遊日 自家航空業者將遭波及

2019-07-08 18:27聯合報 記者陳韋廷╱即時報導

韓日關係近期因東京當局採取出口限制而迅速惡化，部分南韓民眾更發起抵制日本旅遊活動，產業分析人士8日指出濟州航空、德威航空與真航空等廉航業者，將因南韓民眾赴日旅遊人數減少而飽受衝擊。

他們表示，在2017年因部署薩德爭議而跟中國大陸發生外交糾紛後，南韓廉航業者對日本航向的依賴程度有所增加，但今年上半年南韓遊日人數下滑，恐進一步衝擊它們的獲利能力。

此外，有日本媒體報導稱東京當局考慮緊縮核發南韓民眾簽證規定，而若此事發生，濟州航空將首當其衝，因該廉航高度仰賴日本航線，今年首季的日本航線銷售額達933億韓元（約台幣24.7億元），就占了總銷售額的25.65%。德威與真航空的日本航線占整體銷量比重則分別為30.6%跟24%m

南韓大信證券分析師楊繼煥（Yang Ji-hwan，音譯）說：「雖然關於縮緊簽證規定的報導目前還不清楚，但這不太可能發生。無論這種情況是否發生，很難預期濟州航空的日本航線銷量會有所改善。」

根據韓國觀光公社7日公布的數據，今年1-5月赴日南韓人數為325萬人次，年減4.7%，但有預測稱，隨著韓日關係持續惡化，今年南韓民眾赴日旅遊人數恐出現8年來首度下滑的情形。

南韓民眾反日情緒高漲，除抵制赴日旅遊外，還發起拒買日貨運動。路透
南韓民眾反日情緒高漲，除抵制赴日旅遊外，還發起拒買日貨運動。路透
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