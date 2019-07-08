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懲罰被害人？印尼女遭上司性騷 她錄下電話卻吃牢飯

2019-07-08 15:28聯合報 記者徐榆涵╱即時報導

41歲的印尼女子馬卡努（Baiq Nuril Maknun）在龍目島某間學校擔任記帳員，她從2013年開始多次接到校長的性騷擾電話，不堪其擾的馬卡努決定錄下通話內容自保，未料反遭校長提告。最高法院判處馬卡努六個月徒刑和五億印尼盾（約台幣111萬元）罰款，馬卡努近期上訴，卻被法院駁回。

紐約時報和英國廣播公司（BBC）報導，馬卡努在印尼龍目島西部馬塔蘭（Mataram）國立第七高中擔任記帳員，從2013年開始，新上任的校長姆斯林（Muslim）不斷打電話對她性騷擾，甚至詳述與另名女同事的婚外情細節，還邀約馬卡努與他外遇。馬卡努於是忍無可忍，決定錄下與姆斯林的通話內容自保。

身為三個孩子媽的馬卡努當時被謠傳與姆斯林有一腿，因此馬卡努將電話錄音播給丈夫和另名教師聽，以證明清白。錄音檔播出後，讓姆斯林丟了工作，他一氣之下在2015年向警方報案，並以刑事毀謗罪名向馬卡努提告。

法院最終駁回了刑事毀謗罪名，但以「散播淫穢資料」罪起訴馬卡努。審判過程中，馬卡努否認自己散播錄音檔，聲稱是同事穆達文（Imam Mudawin）趁著她在另一個房間時，從她手機下載了電話錄音檔。

去年11月，最高法院依據電子資訊交易法認定馬卡努有罪，判處六個月徒刑與五億印尼盾罰款。馬卡努提出上訴，但近日遭最高法院以「未提出新證據」駁回，一切裁決照舊。法院發言人阿卜杜拉表示，「她的罪行已經以合法且讓人信服的方式被裁處了」。

消息一出引發外界譁然，馬卡努的法律團隊表示將爭取總統大赦。法律援助基金會執行主任瓦玉迪恩（Ade Wahyudin）表示，「我們擔心這件受害者遭刑事判決的不幸，會為往後的性犯罪者打開一扇門」。

馬卡努5日表示，她對最高法院的判決感到失望，但她很自豪自己為了爭取女性尊嚴而奮鬥。她對紐時無奈表示：「我是受害者，但為何我要受到懲罰？」

印尼女子馬卡努遭任職的學校校長電話性騷擾，她錄音自保結果遭最高法院判刑六個月。圖...
印尼女子馬卡努遭任職的學校校長電話性騷擾，她錄音自保結果遭最高法院判刑六個月。圖／截自YouTube
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印尼性騷擾紐約時報
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