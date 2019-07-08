希臘保守派大勝 關鍵在口號+完整政策

2019-07-08 15:22 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



希臘新總理米佐塔基斯。美聯社 分享 facebook

希臘議會大選結束，國家將擺回右傾，新總理米佐塔基斯高喊減稅與促進就業！希臘8日全面開票接近尾聲，保守派的新民主黨拿下39.84%選票居首，力壓左翼的31%，依照該國議會席次規則，新民主黨手握著絕對多數席次，政策推行會很順暢。而米佐塔基斯除了會喊口號外，更提出一系列完整的政策綱領，包含福利增加、減稅改稅制等，都被認為是勝選的原因。

新民主黨奪絕對優勢

根據《英國廣播公司》報導，希臘中選會8日表示幾乎計票完畢（已開98%），原本執政的激進派左翼聯盟黨僅奪31.6%，落居第二，再把左傾的政權交還給保守派的右翼新民主黨。落敗的左翼總理奇普拉斯承認失敗：「我們接受人民的選擇，代表並未達到人民對我們的期許」。

對於本次勝選的右翼，新民主黨手握39.8%的票數，依照該國議會規則，勝利方將額外獲得50席席次，因此直接拉開與在野黨的席次差，總計新民主黨在下一期會得到158席（總數300席），手握絕對優勢權，在政策推行上勢必更為順利。

勝負差距：政策完整性

《歐洲新聞網》報導，觀這次主流的保守派再度勝出，不少外媒視此為歐洲對抗民粹主義的起步，但事實上，希臘這次選舉的勝負關鍵與思想主義無關，該國媒體認為，奇普拉斯一方過於執著「對手上台，希臘會回到緊縮時代」，但對於本身的政策卻沒多著墨。

反觀勝選的新民主黨提出完整的政策綱領，黨魁米佐塔基斯不只有吸引年輕族群的領袖魅力、高喊著促進就業口號，更打算改善激進且過於複雜的稅制，以期達到一系列「溫和性、穩定性減稅」，最終目標是促進經濟發展，一系列政策想法井然有序，讓選民對主流政黨重拾信心。

本次大選結果也反映出希臘選民從低谷中回神，當年為了渡過經濟危機，選民在民怨沸騰情況選擇相信高喊「徹底變革」的左翼，當時奇普拉斯說會硬抗歐盟對抗樽節政策，並減低失業率，但由於政策規劃粗糙，並未找到真正改善經濟的方式，才會在四年過後，讓選民再度重信新民主黨。

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