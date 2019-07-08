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希臘大選變天！右翼重返，「歐債紓困總理」下台

希臘新民主黨一舉奪過半席次 歸功他帶領黨向中間靠攏

2019-07-08 11:48聯合報 記者徐榆涵╱即時報導

希臘在野的保守派新民主黨7日在國會大選贏得過半席次，黨魁米佐塔基斯與支持者慶祝勝...
希臘在野的保守派新民主黨7日在國會大選贏得過半席次，黨魁米佐塔基斯與支持者慶祝勝利。美聯社
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希臘7日舉行國會大選，根據已開出的91%選票，在野的保守派新民主黨（New Democracy）贏得勝利，取得39.7%選票，奪下國會過半席次。至於總理齊普拉斯領導的激進左派聯盟（Syriza）則拿下31.5%選票，齊普拉斯稍早已承認敗選，並向新民主黨黨魁米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）致電祝賀。

根據目前開票結果，新民主黨將在國會300席中攬下過半數的158席，獲得單獨執政的機會，這在小黨林立的希臘十分罕見。激進左派聯盟則獲得86席。此外，爭取變革運動黨（Movement for change）獲得22席、希臘共產黨獲15席、民族主義政黨「希臘方案」（Greek Solution）則拿下13席。

這次投票是希臘脫離國際紓困窘境以來的首次大選。新民主黨的勝利，是繼2015年下野後再度執政，但這次不同的是不需再與他黨組成聯合政府，米佐塔基斯直接成為新總理。新民主黨員稱此結果具歷史性意義，許多人歸功於米佐塔基斯的成功。

51歲米佐塔基斯出身於政治世家，他的父親為保守派前總理，於90年代初領導國家。身為政二代的米佐塔基斯自2016年1月起掌陀新民主黨，他以改革者自居，有意擺脫家族庇蔭形象，集中拉攏藍領選民，矢言將國家轉向更現代化、減稅和革新希臘古老的官僚架構。

新任議員和前公共收入負責人奧塞查理斯（Haris Theocharis）說，「要歸功於米佐塔基斯和他開放性、推動黨往中間靠攏的策略」。

希臘10年前爆發債務危機，自2010年以來接受歐元區救濟，條件是實行撙節政策。打著反撙節旗號的激進左翼聯盟，在2015年大選中取得壓倒性勝利，齊普拉斯就曾被視為改革的代表性人物。

未料，齊普拉斯上台後，馬上髮夾彎，在歐盟壓力下，接受歐盟要求的立法改革和一系列被指辱國的條件，以換取高達860億歐元（約3兆元台幣）的第三輪紓困，而被認為背棄選民。

米佐塔基斯若接任總理大位，來自國家內外的困難重重。舉例來說，他為一名領導保守黨的自由派，因此他的改革內容多少會讓內部黨員感到不滿，因而使改革變得棘手。

此外，儘管希臘正式退出紓困計畫，但仍須償還先前所借的鉅額貸款。因此若米佐塔基斯主打減稅政策，國家收入勢必減少，該如何面對歐元區的債權人和國際貨幣基金組織的施壓，又是一個新挑戰。

米佐塔基斯看似未被嚇到，他在選前接受紐約時報訪問時說，「我認為我們90%的計畫都不在對我們施加的限制範圍內。即是計畫在限制內，每個人都會贊成希臘該降低稅收」。

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