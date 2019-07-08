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伊朗慢熬的核戰略：60天升高一步 打的是什麼算盤？

2019-07-08 10:11聯合報 記者徐榆涵╱即時報導

伊朗7日宣布，當天將打破核協議濃縮鈾濃度上限。圖為伊朗總統羅哈尼（右二）四月在德...
伊朗7日宣布，當天將打破核協議濃縮鈾濃度上限。圖為伊朗總統羅哈尼（右二）四月在德黑蘭視察核技術進展。歐新社
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伊朗7日宣布將打破2015年核協議對濃縮鈾純度的限制，但對於違反核協議的細節內容輕描淡寫，反而更看重其所帶來的影響。美國有線電視新聞網（CNN）分析，伊朗每60天更進一步違反核協議，這種緩慢漸進的方式，除了向歐洲國家施壓，協助解除美國制裁外，也在等候美國總統川普下台，與下任美國政府簽訂新協議。

CNN報導，伊朗的煽動性言論著實嚇人，但對於現實的影響其實微乎其微。

伊朗7日宣布，將把濃縮鈾濃度調高至3.67%的限制以上，作為布什爾核電廠的燃料。伊朗官員先前暗示，可能達3.7%，6日又提到布什爾核電廠所需的濃縮鈾濃度為5%。

CNN分析，伊朗之前打破濃縮鈾產量上限的舉動純粹是象徵性的，生產大量3.67%濃度的濃縮鈾沒什麼用處，即使濃度提高到5%，用處也不大，遠低於製造核子武器所需的90%濃度以上。

不過，伊朗原子能組織發言人卡馬萬迪說，伊朗不會為德黑蘭的科學研究用核反應器製造燃料。科研用核反應器需要濃度20%的濃縮鈾。

這發出了一個危險信號：濃度20%可快速濃縮成製造核武所需的90％濃度。不過，布什爾核電廠需要的濃縮鈾濃度為5%。伊朗高層顧問強烈暗示，他們將把濃縮鈾濃度提高到5%。

這個數字的威脅看似空洞，因為僅比目前的限制高出1.3%，但也更明確的顯示違反核協議內容。對伊朗強硬派來說，濃縮鈾濃度提高到多少，保持模糊反而更好，一方面可以表達違抗美國壓力的決心，也可避免讓當初簽核協議的歐洲國家有抱怨的空間。             

伊朗的用意是向簽核協議的英、法、德施壓，協助解除美國的制裁，儘管歐洲國家不可能做到。伊朗想要歐洲建立一套機制，用來減緩美國制裁的影響，但歐洲不太可能做到，歐洲企業皆不希望與伊朗達成協議，違反美方制裁後，失去在美國的生意。

但伊朗含糊不清的說詞已付出代價。就在伊朗宣布違反核協議後，以色列總理內唐亞胡說，伊朗提高濃度是為了追求製造「原子彈」的等級。

伊朗表示，將在60天後更一步違反核協議，這意味升高的步調很緩慢，擺明是想等候美國總統川普下台，與下任美國政府簽訂新協議。

法國總統馬克宏6日對伊朗總統羅哈尼說，伊朗必須盡快尋求與有關各方恢復對話，以緩解緊張情勢。然而，這不會發生，美國將拒絕放寬制裁，而歐洲也無法提供任何救援。

伊朗反核核電
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