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日韓關係惡化 美專家：美對同盟國恐要二擇一

2019-07-08 09:06聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

日韓為二戰補償強制勞工問題正上演貿易戰，南韓民眾發起拒買日貨。美聯社
日韓為二戰補償強制勞工問題正上演貿易戰，南韓民眾發起拒買日貨。美聯社
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美國智庫外交關係協會高級研究員Sheila Smith指出，最近日韓關係的惡化與過去截然不同，已接近無法修復的地步。她警告，美國與日韓分別建立的同盟關係可能陷入無法發揮作用的狀態，削弱東北亞安全體系。

Sheila Smith接受日媒共同社專訪時指出，日韓關係惡化的狀況不斷積累，且看不到解決的頭緒，這一點與過去衝突不同。過去南韓國軍與日本防衛省即使面對外交關係惡化，仍是冷靜合作夥伴，但在徵用工訴訟爭議、火控雷達鎖定問題相繼發生後，防衛體系相互厭惡的情況也非常嚴重。日本強化對南韓出口半導體材料管制，不過是令關係惡化的一個新要素而已。

Sheila Smith分析，比起雙方歷史認知的差異，日韓關係惡化更主要的原因是國家利益不同。日本在乎北韓核問題、要維持施壓，南韓則積極爭取放寬制裁，戰略利益相距甚遠。美國處理北韓問題的態度，勢必被視為優先選擇日、韓哪一個盟國。她說，在對中關係上，日韓的利益也有很大不同，這一點也不容忽視。

對於是否可能由美方介入調解？她認為，至歐巴馬政府為止，無論是美國民主黨還是共和黨執政，都認為改善日韓關係符合美國利益，但看不出川普政府有這種認識。現在美國政府有太多關心事項，無暇顧及日韓問題，也缺乏對日韓關係重要性的政治層面理解以及處理能力。另一方面，也看不出日韓希望美國介入。

她提到，雖然在華府仍有很多人認為美日、美韓的冷戰型同盟仍然存在、無任何改變，但她認為將發生變化。若日韓對立達到極致，過去軍事和戰略方面統一戰線的美日、美韓同盟關係，將不得不在一定程度上「解體」，這將削弱東亞地區的同盟結構。她認為現在已出現美日同盟和美韓同盟二擇一的零和狀態徵兆，對於美國的政策決定者而言，是非常困難和危險的狀態。

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