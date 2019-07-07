60天時限到！伊朗玩真的 再次打破核協議

2019-07-07 22:44 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



伊朗7日宣布，開始製造濃度超過核協議規範上限、3.67%的濃縮鈾，作為布什爾核電廠的燃料。伊朗官員先前說過，布什爾核電廠所需的濃縮鈾濃度為5%。

伊朗政府發言人拉比在伊朗國家電視台發表電視講話說：「今天，我們將開始進行濃度高於3.67%的鈾濃縮活動，濃度將取決於我們的實際需求。」

伊朗副外長阿拉奇說，由於美國以外的核協議簽署國未能協助伊朗出售石油，伊朗才會採取這個措施，如果仍無進展，伊朗將於60天後進一步縮減承諾。

阿拉奇說：「這是為了保護核協議，而不是為了將它廢除。這是協商的機會，如果我們的夥伴無法利用這個機會，那麼他們就不用懷疑我們退出協議的決心」。

不過，伊朗原子能組織發言人卡馬萬迪說，伊朗不會為德黑蘭的科學研究用核反應器製造燃料。科研用核反應器需要濃度20%的濃縮鈾。

以色列總理內唐亞胡說，伊朗濃縮鈾的濃度將超過核協議規定的上限，這對伊朗「非常非常危險」，他再度呼籲英、法、德國制裁伊朗。

法國總統馬克宏6日對伊朗總統羅哈尼說，他對「核協議效力削弱的風險」和隨之而來的後果非常憂心，將尋求在15日之前與有關各方恢復對話，以緩解緊張情勢。

布什爾是伊朗唯一的核電廠，目前仰賴自俄羅斯進口的燃料營運，並受到聯合國國際原子能總署的嚴密監督。

美國去年5月退出伊朗核協議後，對伊朗實施一系列制裁，使伊朗無法獲取核協議承諾的經濟效益。在美國退出協議滿一年的今年5月8日，伊朗宣布，決定縮減對核協議的承諾，並提出60天期限，讓核協議其他簽署國確保伊朗能獲取經濟利益。60天期限7日屆滿。伊朗1日宣布濃縮鈾庫存已超出核協議規範的300公斤上限。