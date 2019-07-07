影／害人反害己！英男縱火猶太會堂 遭火焰燒傷

2019-07-07 17:24 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



英國52歲極右派男子摩根（Tristan Morgan）去年企圖縱火焚燒一座歷史悠久的猶太會堂，結果自己反遭到火焰狂噴，當場嘗到因果報應。摩根5日出庭承認犯案，當地警方隨後釋出摩根犯案畫面，遭網友諷刺「活該」、「現世報」、「不值得同情」。

這起縱火事件發生在2018年7月21日大屠殺紀念日，一間位在英國西南部艾克希特市（Exeter）的老猶太會堂，摩根當時先是拿斧頭敲破當地猶太會堂的窗戶，然後再倒入助燃劑並點火，結果企圖燒毀猶太會堂不成，自己卻返遭噴發的火舌吞沒，帽子飛走，手與額頭也都燒傷。

摩根在7月5日出庭受審時承認縱火罪，當地警方也隨後釋出犯案畫面，檢察官里查森（Alistair Richardson）表示，摩根有根深柢固的反猶太思想，並有意要對猶太區造成更重大傷害；警方稍後搜查他的住所時，則找出24把刀子和描寫他極右派、反猶太以及白人至上主義思維的筆記，並且自己編寫白人至上主義的歌曲，並上傳到音樂平台與電台分享。

這座猶太會堂建於1763年，是英國歷史第三悠久的猶太會堂，至今仍是許多猶太民族在英格蘭西南部的聚會場所，所幸當時會堂內並沒有人，同時有2位好心人士經過，看到摩根從會堂方向走過來，一邊企圖撲滅身上火苗一邊大笑，手上還拿著綠色的汽油桶，隨後就見到會堂冒出橘光，於是拿著滅火器衝進去，在消防人員抵達前阻止火勢進一步擴散。修復遭到燒毀的房間費用超過2.3萬英鎊（約台幣90萬元）。