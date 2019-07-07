北韓前日籍「御廚」失蹤 疑洩漏情資被捕

2019-07-07 17:18 聯合報 記者 聯合報 記者 羅方妤 ╱即時報導



朝日新聞報導，消息人士指出，擔任北韓前領導人金正日「御廚」超過十年的日籍廚師藤本健二，自上月起不知去向。

未經證實的報導指出，藤本健二被控洩漏北韓情資給外人，因此被北韓當局拘禁。

藤本健二1982年至2001年住在北韓，期間他曾擔任金正日的廚師共13年。金正日於2011年12月過世，由金正恩接任最高領導人。

藤本健二也是陪著金正恩一同長大的玩伴，他在2016年夏天回到平壤，經營一家名為高橋的壽司店。