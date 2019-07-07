防止核問題失控 馬克宏找伊朗對話

2019-07-07 17:49 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



馬克宏與魯哈尼達成協議，希望在15日前設法重啟核協議談判。（Photo from President of Russia） 分享 facebook 不能讓伊朗違反核協議！針對伊朗近日提升濃縮鈾產量突破2015年核協議的300公斤限制，法國總統馬克宏6日表示，他已跟伊朗總理魯哈尼通過電話，雙方決定重啟核協議談判，並邀請其他核協議國家（德國、中國、俄國等）一起談，避免狀況失控。美、伊兩國近日為限核問題相互挑釁，使各國都擔心戰爭爆發。

法籲伊不要衝動

根據《歐洲新聞網》報導，馬克宏在跟魯哈尼通話的過程中，對伊朗提升產量的行為表達「嚴重關切」，魯哈尼也呼籲馬克宏請歐洲國家將各國制裁解除，協助伊朗重回核協議上，雙方希望能在本月15日前設法恢復所有簽約方的對話。

美國多次以伊朗想發展核武為由，對伊朗實施經濟制裁，甚至加派軍隊駐守波斯灣，雙方零星衝突不斷。伊朗曾以侵犯領空為由擊毀美國無人機，以致美國總統川普差點就要攻擊伊朗；許多美國盟友的油輪在波斯灣遭攻擊，美國也懷疑為伊朗所為，雖然美國對伊朗施加許多壓力，但伊朗都以強硬態度回擊。

重啟協議 不甩美國？

美、伊雙方互相挑釁對方讓整個氣氛非常緊繃。伊朗先前已打破300公斤限制，近日還對外界放話，要繼續提升濃縮鈾產量，這也讓核協議其他簽約國（德、法、中、俄等）很緊張，希望能儘速重啟核協議談判。魯哈尼雖曾規定其他簽約國7日以前需要讓伊朗從制裁中解套，但經過法、伊這次通話，協調的時間應該會延長。

《英國廣播公司》提到，美國2018年退出核協議後，其他簽約國雖設法替美、伊關係緩頰，但還是讓伊朗突破300公斤的限制，因此各國這次便希望再透過自己的努力（不包括美國），設法讓伊朗情況不要失控，否則伊朗持續發展核武下，會造成區域緊張，也會讓戰爭的可能越來越近。

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