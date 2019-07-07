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希臘大選出爐 擺脫民粹右派獲信任

2019-07-07 17:47台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

希臘大選結果出爐，中右派的新民主黨在米佐塔基斯帶領下重回執政。（Photo fr...
希臘大選結果出爐，中右派的新民主黨在米佐塔基斯帶領下重回執政。（Photo from Kyriakos Mitsotakis FB Fanspage）
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「國家不能再砍人民的退休金！」希臘大選結果6日出爐，右派的新民主黨以9%的差距獲得勝利，在300席議會取得165席單獨組閣權。左派的「激進左翼聯盟」總理奇普拉斯雖在選前端出減稅牛肉，但民眾對於左盟執政早已不滿，未能見效。

矢言走出經濟萎靡

根據《梵諦岡新聞網》報導，希臘傳統中右派政黨「新民主黨」在前首相兒子米佐塔基斯領導下，贏得這次的希臘大選，而且還在300席的國會中取得165席的單獨組閣權，過去的執政黨「激進左翼聯盟」得票率落後約9%到11%。米佐塔基斯當選時承諾，要讓希臘走出過去財政撙節下的經濟萎靡，發展希臘經濟。

《半島電視台》說，當初新民主黨便是因為爆發希臘債務危機而下台，雖然靠著民粹、反歐盟、反撙節上台的左盟試圖抵抗歐盟的財政改革方案，最後經過多輪談判後仍妥協，當時讓希臘陷入混亂，民眾退休金被砍、公務員薪水縮減或遭裁編，也讓外資紛紛撤離希臘。

主流政黨重獲信任

希臘在去年8月正式脫離財政緊縮計畫，但這三年經濟成長率預估還可達2%（這在歐盟非常高），但是民眾仍對先前撙節造成的經濟衰退、失業率大漲、年輕人外流感到不滿。米佐塔基斯承諾增加外資融資、改革希臘官僚的政見吸引選民目光，讓他得以擊敗靠民粹起家的左盟。

《雪梨先驅早報》報導，這次選舉象徵希臘正逐步走出民粹主義陰影。從5月的歐洲議會選舉開始，左盟便逐步流失執政優勢，讓奇普拉斯被迫提早改選。米佐塔基斯雖然是高學歷、有錢的知識份子，但散發出非常溫和、堅定的態度，讓民眾重拾對主流政黨的信任，反而在歐洲民粹當頭的潮流中逆境突破。

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