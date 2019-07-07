中東難民船停哪裡？ 歐洲沒人要

2019-07-07 17:46 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



在中東、非洲內戰仍頻下，歐洲將會持續面對棘手的難民問題。（Photo on Wikimedia commons） 分享 facebook 難民又淪為各國人球？6日有難民船將停靠義大利，但在歐洲移民政策縮緊下，義大利拒絕這些難民上岸，並希望地中海島國馬爾他可以收留難民，但也遭到拒絕。先前有船長不顧自己可能面對牢獄之災，仍強行將難民船靠岸卻遭逮捕，好在最終被無罪釋放。在中東內戰仍頻下，難民問題依舊會困擾歐洲。

多人擠小船流浪海上

根據《半島電視台》報導，一艘名為「艾力克斯號」的難民船，雖然法定容量是18人，但卻載了近60名船員，其中包括41名難民。當他們靠近義大利蘭佩杜薩島時，警方在岸邊早已嚴陣以待，阻止他們上岸。

內戰不停、難民不斷

先前歐洲難民潮主要是因為敘利亞內戰及IS的緣故，從敘利亞、伊拉克等地許多難民，設法從土耳其、希臘進入歐洲，但現在利比亞內戰打得如火如荼，許多難民便橫渡地中海，逃往馬爾他、義大利等國，讓沉寂已久的難民問題再度浮上檯面。

義大利現在的執政黨是以反移民的極端政黨組成，副總理、北方聯盟領導人薩爾維尼對於難民船停靠義大利便深表不滿，批評難民船怎能說停哪就停哪，面對艾力克斯號上41位難民，薩爾維尼仍堅持，只要船上的人上岸，警方都會直接逮捕他們，並將船扣押，而且還會重罰幫助難民的非政府組織（NGO）。

難民問題持續延燒

根據《衛報》報導，先前雖有德國女船長不顧讓難民船靠岸會讓自己面對牢獄之災，硬是將載著42名難民的船停靠義大利港口，但她遭到逮捕後，法官因她基於人道理由冒險，以無罪釋放。

雖然歐洲已因難民問題引發各國民意反彈，德國、法國、義大利的極右政黨都覺起之下，歐盟被迫調整難民政策，顯見難民問題仍會困擾歐洲很久。

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