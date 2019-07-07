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英語是每個英國人的母語？ 強生母語論挨批愚蠢、無知

2019-07-07 11:20聯合報 記者胡夢瑋╱即時報導

英國下任首相選舉民調領先的前外相強生5日表示，英國有很多地方，有些人的母語不是英語，這需要改變。言下之意英語應該是每個英國人的母語，強生的發言震驚許多人且遭到撻伐。

英語不是英國唯一的語言。時間積累造就英國存在許多少數語言，包括威爾斯語、蓋爾語、蘇格蘭語及愛爾蘭語。除此之外，在英國也有許多人說著其他語言，包括波蘭語、旁遮普語、阿拉伯語及法語。

強生5日發言震驚許多人。他表示，英國有些人的母語不是英語，這需要被改變。他也強調針對移民的首要任務，就是讓移民「成為英國人、感覺像英國人、學習英語」。強生此番言論遭撻伐，外界認為是呼應民粹主義、不尊重長達好幾世紀之久的地方語言。

蘇格蘭議員麥克尼爾（Angus MacNeil）推文批強生是「愚蠢、無知的」。甚至連強生的姊姊瑞秋．強生也推文表示，在家裡說的是古老希臘語，對於強生的言論感到無解。

自英國決定脫歐以來，許多少數語言團體憂心脫歐恐造成部分族群邊緣化，這些族群依賴歐盟提供少數語言的保護及提倡。

近幾年來積極人士不斷呼籲政府要投資保存少數語言。在威爾斯，政府承諾2050年將有100萬人說威爾斯語。本周，英國政府成立基金會致力保護康瓦爾語。

英國2011年人口調查發現，英格蘭及威爾斯超過90%人口母語是英文或威爾斯語，約7.7%人口的母語為其他語言，當中倫敦有22%人口母語為其他語言。波蘭語為其他語言中，最多人說的母語，接著是旁遮普語、烏爾都語。英國只有1.3%人口英語不太好，0.3%人口完全不會說英語。

2014年英國脫歐黨領導人法拉吉（Nigel Farage）表示，在火車上聽到別人說著其他語言「有點奇怪」。他說，英國許多地方不再能聽到英語，感覺像是一個外國國家，這不是我們想要留給下一代的地方。

美國總統川普日前也針對民主黨辯論，候選人在辯論時說著西班牙語而非英語一舉表示，「這是一個說英語的國家，不是西班牙語」。

英國首相候選人強生5日發言引發撻伐。他說，英國有些人的母語不是英語，這需要被改變...
英國首相候選人強生5日發言引發撻伐。他說，英國有些人的母語不是英語，這需要被改變。美聯社
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英國語言強生
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