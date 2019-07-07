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英國駐美大使電報外洩 內容狠批川普「無能、笨拙」

2019-07-07 10:06聯合報 記者徐榆涵╱即時報導

英國駐美大使達洛許（Kim Darroch）在向英國外交及國協事務部（FCO）發...
英國駐美大使達洛許（Kim Darroch）在向英國外交及國協事務部（FCO）發送的電報中，批評美國總統川普「笨拙」、「無能」且「沒有安全感」。取自推特
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英國每日郵報聲稱取得部分從政府內部洩漏的機密電報和簡報，指英國駐美大使達洛許（Kim Darroch）在向英國外交及國協事務部（FCO）發送的電報中，批評美國總統川普「笨拙」、「無能」且「沒有安全感」。英國官員向美國有線電視新聞網（CNN）證實有關消息。

報導指出，英國駐美大使達洛許使曾在秘密電報和簡報中警告英國政府，川普的「總統任期可能會以恥辱告終」，並將白宮內部衝突形容為「刀戰」。

英國政府消息人士向CNN證實，每日郵報報導中陳述的備忘錄為事實。每日郵報稱這些備忘錄涵蓋時間從2017年至今，包括川普的外交政策到2020年的連任計畫。白宮向CNN表示，他們對此消息無可奉告。

英國外交部發聲明說，「英國公眾希望我們的大使，能為內閣提供誠實且不加掩飾的分析。他們（大使）的觀點不一定是政府或內閣的看法，但我們要求他們坦白。就如同美國也一樣，駐英國大使將回傳他們對英國政治和人員的解讀」。

聲明中還說，「當然，我們希望這些建議能以正確方式由內閣和公務員處理，重要的是我們的大使能提供建議，並被保密。我們在華府的團隊與白宮有密切關係，因此毫無疑問地能經得起這種頑皮的行為」。

電報洩露時機恰巧處在英國政治敏感時期，保守黨成員目前正在選出新首相接替前任的梅伊

目前外界看好的強生（Boris Johnson）可能將接任下屆首相，強生傾向與川普建立更緊密關係。若英國脫歐，英國屆時將尋求與美國達成雙邊貿易協議，預計川普將推動一場艱難的交易。因此外界猜測，達洛許的電報外洩是出於政治動機，試圖阻止英國離開歐盟

達洛許曾任英國前首相卡麥隆政府的國家安全顧問和英國駐歐盟代表。儘管他作為英國的外交官，但他的行事風格和理念皆與主張硬脫歐的首相熱門人選強生不一致。

外界描述強生相當不可預測、政治不正確且是一名民粹主義者，對歐盟深表批判，並經常被指責模糊事實，這些特點都與川普有幾分相像。

英國駐美大使達洛許（Kim Darroch）。取自推特
英國駐美大使達洛許（Kim Darroch）。取自推特
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英國川普強生內閣白宮歐盟脫歐梅伊卡麥隆CNN
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