委內瑞拉獨立日 馬杜洛主持閱兵仍獲軍方支持

2019-07-06 11:36 聯合報 記者 聯合報 記者 胡夢瑋 ╱即時報導



委內瑞拉5日慶祝獨立日，總統馬杜洛主持閱兵，反映他仍獲得軍方支持。

不過，聯合國日前發表報告，揭露馬杜洛政府去年私刑處決5300人，國際間對於馬杜洛的批評聲浪越來越大。

自任代理總統瓜伊多5日也舉辦遊行，提到聯合國的私刑隊報告，批評「這個政權已形同獨裁」，呼籲民眾持續上街施壓。但媒體觀察到，部分民眾對於瓜伊多已漸失去耐性。

馬杜洛在閱兵隊伍通過時，拍手並握拳打氣。現場也展示戰車、戰機隊伍，特種部隊行經馬杜洛面前時，高呼效忠馬杜洛的口號。

儘管閱兵很光鮮，馬杜洛仍遭到一些人背叛。哥倫比亞官員表示，過去幾個月有幾百名士兵背叛馬杜洛，最高階的是情報首長。

瓜伊多團隊表示，獨立日當天全國89場反馬杜洛遊行當中，只有15%有安全部隊戒備，顯示馬杜洛不敢再輕易使用軍隊武力鎮壓。

國會議員坤諾斯（Marco Quinones）表示，這反映出馬杜洛害怕造成國際間反彈，抑或顯示馬杜洛因獲得的軍方支持逐漸消散，軍人不想再用催淚瓦斯鎮壓民眾。