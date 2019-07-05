親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

「柯劉會」直播像偷拍？ 原來國台辦沒同意

俄製S-400飛彈系統7日上貨機 下周抵達土耳其

2019-07-05 18:14聯合報 記者羅方妤╱即時報導

土耳其購入的俄製S-400防空飛彈系統將在7日裝上貨機，預計8日運抵土耳其。（路...
土耳其購入的俄製S-400防空飛彈系統將在7日裝上貨機，預計8日運抵土耳其。（路透）
分享
美國和土耳其先前對於土國購入俄製S-400飛彈系統多有爭議，川普更威脅要制裁土耳其。當時美國國防部代理部長夏納翰（Patrick Shanahan）上月6日致函土耳其國防部長阿卡爾（Numan Acar）表示，美方本月31日前將把土國自F-35戰機計畫中除名，主因是土國欲採購俄羅斯的防空系統。

土耳其民營媒體「哈柏土耳其」(Haberturk)報導，安卡拉當局首批購入的俄製S-400防空飛彈系統將於7日裝上貨機，下周運抵土耳其。

美國曾表示，飛彈運抵北約（NATO）盟國土耳其時，就會對土國啟動制裁。

哈柏土耳其根據未引述的消息來源指出，首批俄製S-400飛彈系統將在俄國一處空軍基地分裝上兩架貨機。俄國技術小組將監督安裝流程，8日運抵土耳其。

土耳其和美國對於安卡拉當局購買S-400飛彈系統意見分歧。美國表示，S-400飛彈系統和北約的不相容，且會危及美製F-35戰機安全。

美國也正式將土耳其自F-35戰機計畫中除名，F-35戰機是由美國洛克希德·馬丁公司設計及生產。

制裁土耳其和將其自F-35戰機計畫中除名，將是近期導致美土兩國關係破裂的重大事件之一。

土耳其飛彈戰機
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

拿著觀光簽證去行乞 7名陸客在澳洲被捕

2019-07-05 18:54

委內瑞拉政府暗殺反對者 佯裝成拒捕喪生

2019-07-05 14:17

英國應美要求查扣油輪 伊朗召見大使抗議

2019-07-05 14:15

日參院將改選 安倍拚修憲的關鍵一戰

2019-07-05 13:49

《一張表》印度高溫50℃ 考驗人類生存極限

2019-07-05 13:47

俄潛艦失火 普亭首鬆口：配備核子動力

2019-07-05 13:44

疑運油敘利亞 伊朗輪船遭英扣押

2019-07-05 13:42

二戰徵工衝突擴大 南韓嗆：拒買日貨！

2019-07-05 13:40

大屠殺血淚果實？蘇丹軍民終達「3年過渡政府協議」

2019-07-05 12:58

護版權？罕病童早逝 迪士尼不准墓碑刻蜘蛛人

2019-07-05 12:32

英國應美要求查扣伊朗油輪 伊朗召見英大使抗議

2019-07-05 11:28

鎮壓政敵 行刑隊出面解決年輕男性並栽贓受害者拒捕

2019-07-05 10:23

歐洲綠黨醞釀杯葛 南方共市FTA可能翻盤

2019-07-05 08:21

英國扣押油輪 伊朗強烈抗議 緊張局勢升溫

2019-07-05 07:36

日參院選舉 四大議題聚焦

2019-07-05 01:30

印尼總統10月改組內閣

2019-07-05 01:28

日本7月21日參院改選 安倍修憲關鍵一戰

2019-07-05 00:11

不顧埃及抗議 倫敦佳士得將拍賣圖坦卡門頭部雕像

2019-07-04 23:09

日參議會21日改選 安倍拚席次推修憲博歷史定位

2019-07-04 22:41

俄潛艦失火已過3天 普亭首度證實為核子動力

2019-07-04 22:23

雨灌印度孟買 水壩潰堤淹沒7村莊已釀13死

2019-07-04 21:45

鋒面北移 日本九州連日豪雨釀災奪2命

2019-07-04 21:42

土耳其嗆美 拒交運F-35戰機形同盜匪

2019-07-04 19:20

評維吾爾族議題 艾爾段指「感情用事」濫用

2019-07-04 19:09

非洲陷種族屠殺 剛果民主、南蘇丹最烈

2019-07-04 17:36

巴基斯坦船隻翻覆 至少4死21人失蹤

2019-07-04 17:22

澳留學生遭北韓拘捕 澳總理證實平安離開

2019-07-04 16:49

影／澳洲留學生被北韓拘留一周 經瑞典斡旋獲釋

2019-07-04 16:49

歐盟執委會主席 范德賴恩出任

2019-07-04 00:20

發現「天使粒子」兩大功臣 將來台大演講

2017-07-22 13:36

發現天使粒子 台灣之光王康隆：「太極粒子」更貼切

2017-07-22 13:36

80載歲月尋覓 華人科學家發現「天使粒子」

2017-07-22 13:36
看更多

熱門文章

美國慶日「震」驚！南加州發生規模6.4強震 至少24起事故

2019-07-05 03:54

川普閱兵被嗆不稀奇！美國國慶 竟有這些總統斷了氣...

2019-07-05 08:00

土耳其嗆美 拒交運F-35戰機形同盜匪

2019-07-04 19:20

男為逞強「生吞壁虎」遭感染 狂排黑尿器官衰竭亡

2019-07-04 20:24

50℃熱浪逾百死 印度將不宜人居

2019-07-05 00:11

英國13歲女孩坦承懷孕 男友狂刺20多刀致死

2019-07-05 15:10

紐約青年化身「人肉座椅」讓女友安坐講電話 網友：妨礙整條路

2019-07-05 11:16

英國扣押油輪 伊朗強烈抗議 緊張局勢升溫

2019-07-05 07:36

影／美國國慶日 川普寶寶氣球、坐馬桶機器人現身抗議

2019-07-05 05:46

泰男熱心送家具給拾荒大叔 到門口驚覺：竟然住豪宅？

2019-07-04 19:47

陶冬：川普是狡詐善變的商人 經濟學常識不及格

2019-07-05 10:34

印度猛爆熱浪幾近51度 部分地區未來恐不宜人居

2019-07-04 22:31

俄潛艦失火已過3天 普亭首度證實為核子動力

2019-07-04 22:23

川普慶祝美國慶戰機戰車助陣 遭轟成造勢大會

2019-07-04 23:18

中國非敵人 前AIT主席等百位專家籲美思考中國政策

2019-07-04 19:18

影／活膩了？俄男偷踹野生棕熊屁股 下一秒後悔

2019-07-05 16:30

日本棒打南韓 民族主義衝擊全球科技供應鏈

2019-07-04 19:32

報復韓國 青瓦台：日本選定打擊力道最大的3項產品

2019-07-04 22:26

變性少年慘遭三漢輪姦 狠咬色魔要害脫身

2019-07-05 11:50

Fed降息預期增溫 股漲

2019-07-05 02:01

影／不滿支持的球隊落後 父將兒當人肉武器砸敵隊球迷

2019-07-05 12:46

中美若達貿易協議 陸商務部：加徵關稅須全部取消

2019-07-05 00:36

影／南加州20年來最強震 新聞播一半主播急避難

2019-07-05 12:56

日圓漲勢 將凌駕美元歐元

2019-07-05 02:03

不顧埃及抗議 倫敦佳士得將拍賣圖坦卡門頭部雕像

2019-07-04 23:09

任正非：物聯網...下個戰場

2019-07-04 23:40

人造肉風潮 炒熱豌豆身價

2019-07-04 23:19

鎮壓政敵 行刑隊出面解決年輕男性並栽贓受害者拒捕

2019-07-05 10:23

無視埃及反彈 圖坦卡門頭像倫敦開賣

2019-07-04 20:49

南加州25年大地震 預測餘震不斷恐達規模5

2019-07-05 11:26

川普又推文 批歐中操縱匯率

2019-07-04 23:44

抗美 歐盟領導層有共識

2019-07-05 01:28

日對外政策驟變 川普默許？

2019-07-05 02:03

以觀光之名行乞討之實 七大陸人在墨爾本被抓

2019-07-05 09:24

北京釋善意 向美買稻米

2019-07-04 23:40

雨灌印度孟買 水壩潰堤淹沒7村莊已釀13死

2019-07-04 21:45

伊爾艾朗專欄／當心全球資產過熱…

2019-07-05 01:30

陶然筆記：採購美國農產品是大陸特有的談判籌碼

2019-07-05 12:35

影／外星人？峇里島民宅拍到詭異觸手生物

2019-07-05 18:15

日本Uber Eats服務與眾不同 阿嬤走路送拉麵

2019-07-05 08:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top