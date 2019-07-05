俄製S-400飛彈系統7日上貨機 下周抵達土耳其

2019-07-05 18:14 聯合報 記者 聯合報 記者 羅方妤 ╱即時報導



土耳其購入的俄製S-400防空飛彈系統將在7日裝上貨機，預計8日運抵土耳其。（路透） 分享 facebook 美國和土耳其先前對於土國購入俄製S-400飛彈系統多有爭議，川普更威脅要制裁土耳其。當時美國國防部代理部長夏納翰（Patrick Shanahan）上月6日致函土耳其國防部長阿卡爾（Numan Acar）表示，美方本月31日前將把土國自F-35戰機計畫中除名，主因是土國欲採購俄羅斯的防空系統。

土耳其民營媒體「哈柏土耳其」(Haberturk)報導，安卡拉當局首批購入的俄製S-400防空飛彈系統將於7日裝上貨機，下周運抵土耳其。

美國曾表示，飛彈運抵北約（NATO）盟國土耳其時，就會對土國啟動制裁。

哈柏土耳其根據未引述的消息來源指出，首批俄製S-400飛彈系統將在俄國一處空軍基地分裝上兩架貨機。俄國技術小組將監督安裝流程，8日運抵土耳其。

土耳其和美國對於安卡拉當局購買S-400飛彈系統意見分歧。美國表示，S-400飛彈系統和北約的不相容，且會危及美製F-35戰機安全。

美國也正式將土耳其自F-35戰機計畫中除名，F-35戰機是由美國洛克希德·馬丁公司設計及生產。

制裁土耳其和將其自F-35戰機計畫中除名，將是近期導致美土兩國關係破裂的重大事件之一。