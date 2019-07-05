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日參院將改選 安倍拚修憲的關鍵一戰

2019-07-05 13:49世界日報 編譯莊蕙嘉／綜合4日電

日參議會21日改選，安倍拚席次推修憲博歷史定位。 歐新社
日參議會21日改選，安倍拚席次推修憲博歷史定位。 歐新社
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日本政府4日宣布於21日舉辦國會參議院改選，選戰正式起跑。這場選舉是日本邁入令和時代的第一場國會選舉，更是執政逾六年的首相安倍晉三的政績檢驗，為達成修憲目標，執政的自民黨必須趁此次選舉拿下更多席次。

日本去年通過「公職選舉法」修正案，規定在今年和三年後的參議院選舉分別增加三個席次。今年的參議院席次在修法生效後增為245席，改選席次為124席，包括選舉區制的74席和比例代表50席。參議員任期六年，每三年改選半數議席。

日本選民投票率不算高，過去兩屆參議院選舉的投票率約五成至五成五。

共同社報導，這次選戰焦點在於消費稅提高及生活相關政策。日本政府預定10月1日起將消費稅由8%升至10%，這項措施已兩度推遲，但仍將對民生消費造成衝擊。

日本金融廳上月發表報告指出，年滿65歲的退休男性，若以95歲的壽命推算，最好額外準備2000萬日圓（約18.5萬美元）的養老金，引發全國恐慌及質疑年金制度。副首相兼財相麻生太郎宣布撤回報告，安倍也保證政府年金制度足以照顧民眾。

自民黨和盟黨公明黨在參議院非改選部分已有70席，因此在這次改選只要合計拿下53席就可過半。但若安倍要推動修憲，就要超過三分之二門檻，也就是在參院掌握至少164席。

安倍2017年拋出修憲議題，主張將自衛隊寫入憲法，目標是在2020年實施修正後的新憲法條文。安倍的連續第三個首相任期至2021年9月，自民黨須在選後盡快提出動議。除了在今年11月成為「日本史上任期最長首相」，完成修憲恐怕才是安倍更期待的歷史定位。

修憲投票率自民黨安倍晉三
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