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《一張表》印度高溫50℃ 考驗人類生存極限

2019-07-05 13:47世界日報 編譯莊蕙嘉／綜合4日電

50℃熱浪逾百死，印度將不宜人居。 歐新社
50℃熱浪逾百死，印度將不宜人居。 歐新社
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印度乾季氣溫飆破攝氏50度，今年入夏以來已有逾百人因高溫死亡；專家指出，氣候變遷導致熱浪更頻繁且更嚴重，將引爆人道危機，未來印度大部分地區極可能不宜人居。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，印度首都德里上月測得攝氏48度高溫，是該市歷來錄得的6月最高溫。拉賈斯坦邦的楚盧（Churu）氣溫更高達攝氏50.6度，逼近2016年的印度全國最高溫紀錄，位於拉賈斯坦邦的帕洛迪鎮測得51度高溫。

印度雨季通常介於6月至10月間，雨季前的乾季天氣燠熱。近幾年來，印度乾季的熱浪變得更強烈、更頻繁也更久。

根據印度政府規定，當氣溫超過地區「正常」溫度4.5度以上，且持續至少兩天，就是「熱浪」；若高溫超過正常值6.4度且持續兩天以上，則是「嚴重熱浪」。在德里，若氣溫持續攝氏45度超過兩天便屬於熱浪。

印度一列火車上月發生四名乘客活活熱死的意外，這些乘客位於沒有空調的車廂，車內空氣不流通，有人抱怨呼吸困難。

印度最窮的比哈爾邦遭嚴重熱浪侵襲，已造成逾百人死亡，全邦停課五天。政府警告民眾，在一天中最熱的時候盡量留在室內不要外出，但對於必須賺錢討生活的民眾而言，這些警告無濟於事。

美國麻省理工學院（MIT）水文及氣候學教授艾塔希爾說：「即使氣候變遷改善，未來熱浪仍將持續惡化，但若不改善氣候變遷的影響，熱浪會惡化得更嚴重。」

MIT專家指出，就算全球成功降低碳排放，控制全球均溫的上升速度，未來印度部分地區仍然會熱到「考驗人類生存極限」，而這些地區也恰巧是較弱勢的地區。如果全球持續目前的碳排放速度，這些地方可能在2100年之前就無法再住人。

超過42度就會有生命危險。圖／世界日報提供
超過42度就會有生命危險。圖／世界日報提供
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印度熱浪高溫
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