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二戰徵工衝突擴大 南韓嗆：拒買日貨！

2019-07-05 13:40世界日報 編譯易起宇／綜合4日電

韓嗆拒買日貨衝突擴大，如今已延燒到經濟層面。 美聯社
韓嗆拒買日貨衝突擴大，如今已延燒到經濟層面。 美聯社
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鑒於日本對南韓半導體出口加強管制已於4日生效，南韓財政部長警告將對日本做出相應措施，民間企業則試圖透過囤積原物料等短期措施來降低衝擊；也有南韓民眾在網路上列出品牌清單，揚言發起「拒買日本貨」抵制運動，日韓貿易戰有擴大跡象。

韓聯社報導，日本與南韓間為了二戰勞工賠償問題而醞釀已久的外交衝突，如今已延燒到經濟層面，日本已對南韓在製造半導體和顯示器面板上重要的高科技原料實施出口管制。

南韓是全球最大的半導體生產國，但有近五成原料來自日本，日本更是半導體設備大國，若兩國貿易戰擴大，恐兩敗俱傷。

首爾當局3日表示，將會向世界貿易組織（WTO）提出申訴來解決問題，但財政部長洪楠基4日接受當地廣播電台CBS訪問表示，政府將會「考慮各種相應措施」，除非日本撤回出口管制。

洪楠基說：「我們相信日本的動作很明顯是經濟報復行為，將對兩國都造成負面影響。」「如果問題沒有解決，（南韓）勢必會需要要求WTO來做裁斷。」雖然洪楠基並未詳述反擊措施會是哪些，但他表示，南韓將會在國內和國際規範下採取其他必要措施。

另外，有南韓網友自製海報寫著「抵制日本、不去、不買」等字眼，還有超過1萬2000人在青瓦台官網上簽署請願書，發起抵制日本產品及旅遊的活動，將優衣庫（Uniqlo）、無印良品、豐田（Toyota）、本田（Honda）、松下（Panasonic）等數十家日系品牌都列為抵制對象，回應日本的行動。

南韓網友自製海報寫著「抵制日本、不去、不買」等字眼。 美聯社
南韓網友自製海報寫著「抵制日本、不去、不買」等字眼。 美聯社
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