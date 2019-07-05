護版權？罕病童早逝 迪士尼不准墓碑刻蜘蛛人

2019-07-05 12:32 聯合報 記者 聯合報 記者 梁采蘩 ╱即時報導



英國一名罹患罕見疾病的幼童歐利（Ollie Jones）去年底病逝，得年僅4歲。由於歐利生前最愛蜘蛛人，因此他的父親洛伊（ Lloyd Jones）想在愛子墓碑刻上這位超級英雄來紀念，沒想到他向漫威母公司迪士尼公司徵求同意，卻得到令他傻眼的回覆。

《每日郵報》報導，歐利自小就患有一種罕見基因急病，在與病魔搏鬥兩年，於去年12月病逝，洛伊還為愛子辦了蜘蛛人主題的葬禮紀念。但他聯繫迪士尼告知墓碑的想法後，卻遭對方以電郵回絕，讓他非常心寒。

信中寫道拒絕的理由是為了維護蜘蛛人的「純真」，不想讓這個角色與死亡產生關聯。不過，迪士尼願送一幅特製的蜘蛛人手繪原稿，上面有一段手寫文字紀念歐利。

對此，洛伊並不領情，他表示：「我真的沒預料如此，這又是另一大打擊，我原本以為他們一定會允許。」他還批評「活著會消費的孩子對迪士尼才重要」。

洛伊在臉書上寫道：「我完全不懂，這些角色在電影裡常常死掉。歐利上個生日是在迪士尼樂園過，他愛蜘蛛人，我們給他買了一堆玩具。現在他死了，我們不會再花錢了，迪士尼也就不在乎了。」

迪士尼表示，公司是遵守創辦人華特‧迪士尼的親自規定：不許旗下角色形象出現在墓碑、墓園，或其他紀念碑及骨灰罈上。