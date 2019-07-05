英國應美要求查扣伊朗油輪 伊朗召見英大使抗議

2019-07-05 11:28 聯合報 記者 聯合報 記者 胡夢瑋 ╱即時報導



英國皇家海軍4日在直布羅陀海域查扣伊朗油輪Grace 1號，伊朗外長隨即召見英國駐德黑蘭大使抗議，強烈反對「非法且不能接受的攔截舉動」。

伊朗召見英國大使，該油輪屬於伊朗殆無疑問。這艘油輪涉嫌從伊朗運送石油至敘利亞，違反歐盟制裁，恐造成伊朗與西方國家緊張關係升溫。西班牙看守外長表示，英國是應美國要求查扣油輪。

美國國家安全顧問波頓（John Bolton）透過推特表示，英國行動為「極棒的消息」。波頓表示，美國及其盟友將會繼續阻止伊朗及敘利亞從非法交易中獲利。

歐盟自2011年起禁止向敘利亞運送石油，不過至今尚未查扣任何油輪。與美國不同的是，歐盟並沒有對伊朗廣泛制裁。

提供企業制裁諮詢的專家歐樂斯曼（Matthew Oresman）表示，這是歐盟第一次採取公開的大動作，對伊朗、敘利亞發出警告，也向美國示意歐盟認真落實制裁，並回應伊朗目前的鋌而走險政策。

直布羅陀政府表示，有證據顯示Grace 1號運載石油前往敘利亞的巴尼亞斯煉油廠。該煉油廠為歐盟因為敘利亞鎮壓平民而制裁的實體之一。

一匿名海運情報人士表示，該油輪可能為避免查扣而避開蘇伊士運河，改走非洲附近海域。通常大型油輪到了蘇伊士運河必須卸下貨物並且加油。

歐盟國家反對川普退出伊朗核協議，並承諾幫助伊朗找到其他出口石油方法，但目前為止沒有進展。