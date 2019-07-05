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鎮壓政敵 行刑隊出面解決年輕男性並栽贓受害者拒捕

2019-07-05 10:23聯合報 記者季晶晶╱即時報導

聯合國發布報告指出，委內瑞拉安全部隊派出行刑隊暗殺年輕男性，並佯裝成受害者拒捕導致的死亡案件。

政府數據顯示，去年可歸因於罪犯拒捕的死亡案例高達5287件，今年截至5月19日止有1569件。

聯合國報告表示，許多人顯然是被法外處決。

20名男子的家屬描述，穿著委內瑞拉特殊行動部隊（FAES）黑衣的蒙面男子開著沒有車牌的黑色皮卡抵達，接著侵入住宅，掠奪財物，攻擊婦女和未成年女孩，有時還剝光她們的衣物，「將年輕男子與家屬分開之後，予以射殺」。

根據報告，「每個案例的目擊證人都說，特殊行動部隊在犯罪現場做手腳並布置證據。他們會栽贓武器和毒品，用他們的槍支對空發射或朝牆射擊，以顯示發生衝突，受害者『與當局對抗』。」

聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）上月造訪委內瑞拉，預計5日呈交報告給聯合國人權理事會。

該報告說，殺戮是委內瑞拉總統馬杜洛政府採取的策略之一，目的是「打擊鎮壓和使政敵和批評政府人士入罪」，此事自2016年來有增無減。

馬杜洛政府提出11頁說明，反駁此一報告。

巴舍萊發布聲明表示，她獲得馬杜洛政府的承諾，會與聯合國合作解決部分棘手問題，包括刑求、司法資源，以及進入拘留設施進行探視。

她說：「我誠摯希望，當局密切關注所有資訊，包括這份報告，並遵從建議。我們應該能同意，委內瑞拉人理應獲得更好的生活。」

馬杜洛去年在反對派杯葛以及弊端頻傳的大選中當選連任總統，但美國、澳洲和其他十餘個國家都認為他的統治沒有正當性。主要支持者包括俄羅斯和中國在內的馬杜洛則指控美國領導帝國主義經濟戰爭，對付產油豐富的委內瑞拉。

在反對派控制的國會裡，議長瓜伊多已自行宣布為委國的臨時總統。

根據聯合國報告，委內瑞拉安全部隊派行刑隊暗殺年輕男性，並佯裝成受害者拒捕導致的死...
根據聯合國報告，委內瑞拉安全部隊派行刑隊暗殺年輕男性，並佯裝成受害者拒捕導致的死亡案件。圖為委國首都卡拉卡斯今年4月街頭示威活動檔案照。路透
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委內瑞拉聯合國人權
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