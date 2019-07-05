日參院選舉 四大議題聚焦

2019-07-05 01:30 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 湯淑君 ／綜合外電



日本「令和時代」第一場中央政府層級的大選－參議院議員選舉，將檢驗首相安倍晉三過去六年半來的執政成果。 路透 分享 facebook 日本「令和時代」第一場中央政府層級的大選－參議院議員選舉，選戰於4日正式起跑，預定21日登場。各政黨候選人在這逾兩周的時間裡，將聚焦消費稅、年金、經濟以及修憲四大議題。

根據日經新聞，約370名候選人預料將角逐參議院的124席議員，其中74人將由選區選出，另外50人則依政黨的比例代表制出線。由於70席未變動，這意味著安倍所屬自民黨領導的執政聯盟，必須贏得至少53席，才能擁有過半席次優勢。

日本選民將在17天的競選期間內，檢驗首相安倍晉三過去六年半來的執政成果，包括所謂「安倍經濟學」的振興經濟計畫。

分析師指出，一大議題是安倍政府預定10月提高消費稅，稅率從8%增至10%。民調顯示選民對此議題看法分歧。此舉可能衝擊家庭支出，進而對經濟產生負面影響。但安倍宣稱，有必要加稅以籌措財源兌現教育改革承諾，並協助支應隨人口老化而增加的社會福利支出。

年金議題在民意調查中也備受重視。讀賣新聞6月民調顯示，83%受訪者對現行制度感到不安，尤其之前政府專家顧問小組發布的報告指出，已婚夫婦平均需儲蓄2,000萬日圓，才足敷退休生活之需。

在美中貿易衝突壓抑日本經濟成長之際，選民也關心經濟議題。在野黨批評安倍的經濟政策只肥了股市投資人和企業，卻瘦了一般民眾和家庭。主要反對黨日本憲法民主黨（CDPJ）主張推動稅制改革，以促進經濟進步政策。

另一個議題是安倍晉三長久來渴望實現的目標：修憲。安倍希望在日本和平憲法第九條加入一些措辭，賦予日本自衛隊明顯的合法地位。但日本選民 對此議題的看法分歧，公共廣播電台