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不顧埃及抗議 倫敦佳士得將拍賣圖坦卡門頭部雕像

2019-07-04 23:09聯合報 記者莊蕙嘉╱即時報導

倫敦佳士得4日宣布，將拍賣有3000年以上歷史的埃及法老王圖坦卡門的頭部雕像，埃及政府提出抗議並要求歸還文物

這尊頭像為石英岩雕成，耳朵和鼻子有輕微損傷，估計成交價可超過400萬英鎊（約台幣1億5600萬元）。

埃及古文物最高委員會秘書長瓦吉里對這項拍賣感到失望，他表示這是非法自埃及運出的文物，當局將繼續要求有關單位歸還。

佳士得表示，這尊頭像是1985年自慕尼黑骨董商赫澤手中取得。古物部門主管蕾提莎•德拉洛伊說：「我們從來不會拍賣來源有問題的物品。」

高約28公分的圖坦卡門頭部雕像4日於倫敦佳士得拍賣。（路透）
高約28公分的圖坦卡門頭部雕像4日於倫敦佳士得拍賣。（路透）
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高約28公分的圖坦卡門頭部雕像4日於倫敦佳士得拍賣。（路透）
高約28公分的圖坦卡門頭部雕像4日於倫敦佳士得拍賣。（路透）
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埃及文物佳士得

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