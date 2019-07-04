不顧埃及抗議 倫敦佳士得將拍賣圖坦卡門頭部雕像

2019-07-04 23:09 聯合報 記者 聯合報 記者 莊蕙嘉 ╱即時報導



倫敦佳士得4日宣布，將拍賣有3000年以上歷史的埃及法老王圖坦卡門的頭部雕像，埃及政府提出抗議並要求歸還文物。

這尊頭像為石英岩雕成，耳朵和鼻子有輕微損傷，估計成交價可超過400萬英鎊（約台幣1億5600萬元）。

埃及古文物最高委員會秘書長瓦吉里對這項拍賣感到失望，他表示這是非法自埃及運出的文物，當局將繼續要求有關單位歸還。