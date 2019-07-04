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非洲陷種族屠殺 剛果民主、南蘇丹最烈

2019-07-04 17:36台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

非洲自殖民時期遺留下來的種族衝突問題依舊嚴重，讓非洲許多國家都陷入內戰頻傳的不穩...
非洲自殖民時期遺留下來的種族衝突問題依舊嚴重，讓非洲許多國家都陷入內戰頻傳的不穩狀態。（Photo from United States Africa Command）
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非洲各地紛紛爆發種族衝突。非洲剛果民主共和國近日爆發種族屠殺，目前至少160人死亡，總統齊塞克迪形容是「種族屠殺」。南蘇丹近日也爆發嚴重種族衝突，造成至少百人喪生。19世紀非洲被殖民時，由於疆界遭西方列強以緯度劃分，加上利用族群對立鞏固殖民統治，遺禍至今導致隨時都有激烈種族衝突。

兩次內戰6萬人死

根據《半島電視台》報導，剛果民主共和國伊圖利省近日爆發種族衝突：農耕的倫杜族勢力與遊牧的赫瑪族從6月10日開始互相殘殺，讓齊塞克迪批評這場動亂非常殘忍，叛軍試圖藉此造成剛國政局不穩。兩族從1999年衝突至今爆發兩次內戰，共造成6萬人死亡、50萬人流離失所。

根據聯合國難民總署統計，近年來伊圖利省的動亂讓30萬人逃離到烏干達等鄰近國家。為了穩定當地局勢，齊塞克迪也承諾會加派軍隊駐首，穩定當地狀況，但他也同時呼籲當地民眾不要再起衝突，要相親相愛。

400萬人逃離

在南蘇丹，根據《福斯新聞網》報導，聯合國報告顯示，南蘇丹自從總統基爾與反對派馬查爾去年達成協議後，雖然該國暴力情況有改善，仍有至少104人遭到殘忍殺害，多數都是沒有跟簽訂和平協議的叛軍所為。基爾與馬查爾從2013爆發衝突至今，已經讓該國400萬人逃離南蘇丹。

由於非洲各地過往皆為歐洲各國在帝國主義時期的殖民地，當時各國在柏林會議將非洲瓜分，以緯度劃分不同殖民地，導致非洲不同種族被迫群居，歐洲人還利用種族之間矛盾彼此制衡，以維持殖民統治。但這些行為卻遺禍至今，讓非洲種族衝突、政變等新聞層出不窮，許多國家依舊陷入「失敗國家」的狀態。

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南蘇丹非洲聯合國

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