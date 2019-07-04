影／澳洲留學生被北韓拘留一周 經瑞典斡旋獲釋

2019-07-04 16:49 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



澳洲一名在北韓求學的男學生希格利（Alek Sigley），日前突然失去聯絡長達一周，甚至還驚動澳洲總理莫里森（Scott Morrison）在日本大阪G20峰會上幫忙找人。《NK News》4日報導，在經過瑞典當局成功斡旋後，這名男同學已經獲釋、安全抵達中國，並會在稍後前往日本東京。

現年29歲的希格利在平壤金日成大學攻讀朝鮮文學（Korean literature）碩士學位，同時經營旅行社，並在媒體《NK News》和個人社群媒體上分享北韓生活。但6月24日一則顯示他身在平壤柳京飯店的發文之後，希格利就失去聯絡，疑似遭北韓政府拘押。

當時正在日本大阪參加20國集團（G20）高峰會的澳洲總理莫里森表示，已經和希格利的家人談過，並表示澳洲會持續調查此事，多位世界領袖表示願意幫忙，協助希格利平安返國。由於澳洲在北韓沒有外交窗口，先前澳洲只能積極透過第三方尋找希格利的下落。

《NK News》4日率先報導指出，希格利已經安全離開北韓抵達中國，並會在稍後前往日本，指出希格利是在瑞典駐平壤大使館與北韓當局官員會談後，才被釋放。抵達北京的希格利面對媒體追問，只頻頻表示自己很好，並未多談遭拘捕原因。