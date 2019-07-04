伊美黛90大壽趴 賓客上吐下瀉她沒事

2019-07-04 14:44 世界日報 編譯中心／綜合3日電



菲國前第一夫人伊美黛90歲慶生餐會上，出現支持者食物中毒症狀，圖為她去年因貪腐罪控出席聽證會。 路透 分享 facebook

菲律賓前總統馬可仕遺孀伊美黛（Imelda Marcos）2日滿90歲，支持者3日參加在首都馬尼拉一處體育場舉辦的慶生餐會，竟發生約260人食物中毒上吐下瀉，救護車迅速趕往救援。壽星伊美黛目前則未傳出身體不適。

菲律賓紅十字會主席戈登說：「我們的救護車將病人載往醫院，他們表示有頭昏、嘔吐等症狀，顯然是食物中毒。」

這場慶生餐會規畫唱歌、致詞等內容，與會支持者可拿到印有伊美黛肖像的瓶裝水及餐盒。目前尚不清楚伊美黛是否亦出現不適症狀。

她的女兒、新任參議員艾米．馬可仕（Imee Marcos）透過臉書（Facebook）直播，向慶生會上未出現不適症狀賓客喊話說：「食物或許腐敗，但我們堅定如初。」

伊美黛是菲律賓前總統馬可仕（Ferdinand Marcos）的遺孀，幼時貧寒，成年後結識政壇新星馬可仕，不到兩週就閃電結婚。兩人入主馬拉坎南宮後，過起奢華生活，伊美黛的私人收藏就包括大量珠寶、藝術品和3000多雙鞋。

去年11月，菲國法院判決伊美黛貪汙罪成立。她恐面臨數十年有期徒刑，上訴期間獲准交保。

伊美黛有多案在身，被控在身為第一夫人期間，將貪污取得的約2億美元匯出至事先成立的數個瑞士基金會。

1986年，菲國民眾和平推翻馬可仕家族的統治，馬可仕和親信被控盜取民脂民膏約100億美元。