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伊朗反擊川普 撂話「7日起濃縮鈾超出上限」

2019-07-04 14:27世界日報 編譯中心／綜合3日電

伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani)表示，自7日起伊朗濃縮鈾純度將超出2015年與世界強權達成的核協議規定上限，而且將「按需求盡可能增加」。

伊朗5月8日揚言，將停止遵守核協議部分承諾，反擊美國總統川普去年5月退出核協議後對伊朗重啟制裁。

聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）表示，秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）敦促伊朗遵守對核協議的承諾，並透過透過聯合全面行動方案（JCPOA，即核子協議）下的機制解決。」

而日本外務大臣河野太郎晚間與伊朗外交部長查瑞夫(Mohammad Javad Zarif)電話會談，轉達日方對伊朗持有低濃縮鈾儲存量超過六國核協議上限表達擔憂，希望伊朗能遵受核協議的規範。

羅哈尼在內閣會議上說：「自7日起，我們的濃縮鈾純度將不再是3.67%，我們將擱置這項承諾，將濃縮鈾純度提高至3.67%以上，盡可能達到我們想要、必要和需要的等級。」

核協議規定的濃縮鈾純度上限足以用來發電，但遠低於製造核彈頭所需的純度90%以上武器級濃縮鈾。

但羅哈尼表示：「我們將持續遵守（核協議），只要協議中的其他國家也遵守。我們也將百分百遵守聯合全面行動方案（JCPOA，伊朗核協議），只要其他方也百分百遵守。」

伊朗正尋求施壓中國、英國、法國、德國和俄羅斯等簽署核協議國家，以挽救這項協議。

羅哈尼表示，伊朗也將兌現威脅，於7日以後重啟建造重水反應爐，並提升至「能生產鈽的程度」。

但他也說，如果其他國家能夠「實踐承諾」，這些措施能在「數小時內」逆轉。

伊朗俄羅斯法國

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