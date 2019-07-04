悲劇重演 庫爾斯克號19年前118人喪命

2019-07-04 14:29 世界日報 編譯中心／綜合3日電



俄羅斯發生意外的迷你潛艇Losharik號，出事地點是在巴倫支海，巴倫支海位在俄國北方和挪威海岸。Losharik號2012年參與偵察任務，尋求支持俄國對北極海床的主權聲索。

Losharik號與2000年普亭剛上台不久發生事故的庫爾斯克號（Kursk）核動力潛艦的母港都是巴倫支海的北莫爾斯克（Severomorsk）海軍基地。

當年庫爾斯克號因試射魚雷爆炸沉沒，造成艦上118名官兵罹難的悲劇仍是普亭和俄國舉國上下心中永遠的痛。當時俄國海軍延遲發布災情，並在數天後才請求國際援助。軍方一度表示，艦上官兵立即死亡，但後來發現一名水兵留下求救紙條，指艦上23名官兵被困。這場災難事件去年被改編成電影「庫爾斯克號：深海救援」（Kursk）。

2000年8月12日，庫爾斯克號在巴倫支海參加俄國海軍逾10年來第一場重大演習。當日中午11時28分，在一次訓練魚雷時發生第一次爆炸，爆炸威力相當於100到250公斤黃色炸藥。爆炸後隨即引起魚雷艙失火，約100秒後又發生第二次爆炸，1枚至3枚實戰魚雷的彈頭被引爆，逾噸當量的炸藥將庫爾斯克號前端的魚雷艙炸毀。

庫爾斯克號沉到108公尺深的海底，雖然俄羅斯和挪威試圖營救，但艇內水手和軍官仍全部死亡。許多國家和非官方機構曾經向俄國提議協助救援，但都被拒絕。最後，俄海軍終於同意由一支荷蘭營救隊進入庫爾斯克號搜救，此時已是潛水艇沉沒後的第四天，艇上118人中有115人的遺體被發現。