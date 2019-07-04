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協調失敗再出發 蘇丹反對派開條件

2019-07-04 13:38台灣醒報 記者許雅筑╱台北報導

繼6月底協調蘇丹軍政府與反對派協調失敗，大批民眾上街抗爭造成眾多傷亡之後，軍政府...
繼6月底協調蘇丹軍政府與反對派協調失敗，大批民眾上街抗爭造成眾多傷亡之後，軍政府與反對派再次進行協調。(photo by M. Saleh on wikipedia)
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蘇丹反對派同意與軍政府協調！繼6月底協調蘇丹軍政府與反對派協調失敗，大批民眾上街抗爭之後，蘇丹軍政府與反對派在衣索比亞與非洲聯盟的調解下，於3日再次展開協調。反對派提出了拒絕設置常任軍事主席等條件，軍政府也釋出善意，表明已赦免蘇丹解放運動的參與者。

反對派條件

根據《半島電視台 》報導，蘇丹境內的反對派「自由與改變聯盟」領袖馬達尼在協調開始前表示，協調的條件包括：拒絕在主權委員會中設置常任軍事主席、要求軍政府批准過去達成的協議並遞交書面文件，同時重新審查信任建立與批准程序的機制。

其他條件包括釋放抗爭中的政治犯，且成立國際委員會，對6月3日造成數十人死亡的靜坐抗議進行調查。聯合國人權主任蜜雪兒表示，近期蘇丹的抗議行動規模是前所未有的，若不處理，將會釀成大禍。

軍政府回應

根據《Yahoo News》報導，蜜雪兒於3日表示，要求蘇丹政府停止對網路的限制，並且對於一切不正當的軍事行為（包括向醫院發動攻擊）進行獨立調查。

抗議組織表示，自從蘇丹獨裁治國的巴希爾總統在4月遭到罷黜以來，軍政府與反對派的衝突已造成超過250人死亡。但軍事委員會主席布爾漢將軍表明，他已赦免蘇丹解放運動中236位參與者，除非他們身陷其他法律問題，否則將立即被釋放。

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蘇丹蜜雪兒非洲

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