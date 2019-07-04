【重磅快評】多元自由主義過時？普亭讓我們反思3件事

2019-07-04 11:57 聯合報 主筆室



多元的自由主義是否已經過時？這個質疑其實不算新的，但是由俄羅斯總統普亭的口說出來，特別刺耳。

普亭已經掌權20年，一年僅接受一、二次媒體訪問，西方媒體的訪問，更是絕少，英國《金融時報》經過幾年的申請要求，終於在G20大阪峰會舉行前夕，專訪了普亭。

《金融時報》強調這次專訪沒有先決條件，有沒有任何問題設限，普亭對國際現勢侃侃而談，其實他的看法，並沒有出乎意料之外，一直到訪問快結束的時候，普亭才談到：「西方「自由主義」已經過時，因為這與絕大多數民眾的利益不符合」，《金融時報》的兩位訪問記者聽到這裡，眼睛一亮，知道他們找到標題了。專訪以「Vladimir Putin says liberalism has ‘become obsolete’」為題刊出，立即引發知識界與政界的熱烈討論。

自從第二次世界大戰以來，「自由主義」就是西方民主國家最主要的意識形態，可是普亭說的不無道理，最近幾年以來，隨著公眾開始反對移民、多元文化主義與LGBT同性婚姻議題，越來越多的國家開始變化，我們看到「非自由民主」（illiberial democracy）、「民粹主義」（populism）紛紛出現，無論是英國脫歐、川普當選，乃至現在歐洲各國的極右派政黨抬頭。

普亭直接點名德國總理梅克爾，她接納百萬難民進入德國的決定是一個「嚴重錯誤」，但他讚賞川普試圖阻止移民和毒品從墨西哥流入美國。普亭把錯誤的移民政策歸罪於自由主義：「這種自由主義思想假定什麼都不需要做，難民可以殺人、搶劫和強姦，且不會受到懲罰，因為他們作為難民的權利必須得到保護」。

普亭的看法，在歐美受到西方民主國家右翼領導人的讚賞認同，像是英國的法拉奇、意大利副總理薩爾維尼和法國國家陣線的勒龐，他們這些右派將普亭視為捍衛西方文明的盟友，支持保守價值觀，是一個強有力的領導人，不怕把自己國家的利益置於政治正確之上。甚至連川普都表示，普亭很瞭解現實發生的事情。

歐盟執委會主席圖斯克是第一個跳出來強烈反對普亭的說法。圖斯克表示，自由民主和人權，對歐洲人來說是充滿活力的基本價值觀。圖斯克諷刺的說，他發現真正過時的，反而是威權主義、個人崇拜、寡頭統治，他指的當然是普亭統治下的俄羅斯。

最後，有三個問題是值得深思的：普亭講得對不對？他的確點出了自由主義的問題，但是普亭的獨裁解決方法，或是極右派的主張，都是等而下之的方案。

普亭此刻發言目的何在？西方猜測是普亭想要成為領導反西方自由主義的旗手，並且團結所有右派民粹力量，從莫斯科積極介入西方國家的選舉看來，這是可能的。