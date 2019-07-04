346人罹難…波音撥31億元協助737 MAX兩起空難家屬

2019-07-04 11:00 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



美國波音公司表示，將撥出一億美元（約台幣31億元）協助737 MAX客機兩起空難的受害家庭，兩次意外共造成346人罹難。

英國衛報報導，波音公司指出，款項將用於支援受影響家庭的生活開支，減輕他們所面臨的經濟困難，部分款項用於社區服務計畫及受影響社區的經濟發展。波音將與地方政府及非營利組織合作，以幫助有需要的人。

波音強調，該筆款項將分數年撥出，不涉及有關空難的訴訟。

2018年10月墜毀的印尼獅航航班受難家屬已同意透過調解與波音和解，但四個月後發生的衣索比亞航空空難受害家屬仍在等待波音給一個交代。

波音執行長米倫巴格（Dennis Muilenburg）表示，公司對兩起空難造成多人罹難感到遺憾，向罹難者家屬致上深切慰問。他說，「我們對航班上的家人和親人表示最深切的同情，我們希望這筆初步撥款有助減輕他們的傷痛」。

代表衣航空難罹難者家屬的律師克利福德（Robert Clifford）對此表示，鑑於兩起空難的損失合計，這（款項）數字非常微小，「我甚至不會說這是個好的開始」。

波音今年4月表示，估計兩次空難共造成超過10億美元損失，因此暫停庫藏股購買計畫，並撤回2019年全年的財務預測。