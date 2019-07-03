伊美黛90大壽辦餐會 數百名支持者竟食物中毒

2019-07-03 18:49 聯合報 記者 聯合報 記者 莊蕙嘉 ╱即時報導



菲律賓前總統馬可仕遺孀伊美黛（Imelda Marcos）2日滿90歲，支持者3日參加在首都馬尼拉一處體育場舉辦的慶生餐會，竟發生約260人食物中毒上吐下瀉，救護車迅速趕往救援。

菲律賓紅十字會主席戈登說：「我們的救護車將病人載往醫院，他們表示有頭昏、嘔吐等症狀，顯然是食物中毒。」

這場慶生餐會規畫唱歌、致詞等內容，與會支持者可拿到印有伊美黛肖像的瓶裝水及餐盒。目前尚不清楚伊美黛是否亦出現不適症狀。