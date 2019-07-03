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伊美黛90大壽辦餐會 數百名支持者竟食物中毒

2019-07-03 18:49聯合報 記者莊蕙嘉╱即時報導

菲律賓前總統馬可仕遺孀伊美黛（Imelda Marcos）2日滿90歲，支持者3日參加在首都馬尼拉一處體育場舉辦的慶生餐會，竟發生約260人食物中毒上吐下瀉，救護車迅速趕往救援。

菲律賓紅十字會主席戈登說：「我們的救護車將病人載往醫院，他們表示有頭昏、嘔吐等症狀，顯然是食物中毒。」

這場慶生餐會規畫唱歌、致詞等內容，與會支持者可拿到印有伊美黛肖像的瓶裝水及餐盒。目前尚不清楚伊美黛是否亦出現不適症狀。

馬可仕因貪汙下台，流亡夏威夷，1989年去世。他的子女紛紛從政，且與菲國總統杜特蒂關係良好。

菲國前第一夫人伊美黛2日滿90歲，圖為她去年因貪腐罪控出席聽證會。（路透）
菲國前第一夫人伊美黛2日滿90歲，圖為她去年因貪腐罪控出席聽證會。（路透）
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參加3日伊美黛慶生餐會的支持者出現食物中毒症狀，有人躺在棚架下。（歐新社）
參加3日伊美黛慶生餐會的支持者出現食物中毒症狀，有人躺在棚架下。（歐新社）
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一名參加伊美黛慶生餐會的支持者因食物中毒被送上救護車。（歐新社）
一名參加伊美黛慶生餐會的支持者因食物中毒被送上救護車。（歐新社）
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馬可仕中毒救護車

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