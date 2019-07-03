以色列再度空襲敘利亞 憂美俄代理戰爭

2019-07-03 18:09 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



敘利亞批評以色列仗著有美國罩，頻以國安理由狂轟濫炸敘利亞。（Photo by 美國空軍官網） 分享 facebook 「以色列是破壞區域和平的無賴！」針對以色列近日對敘利亞發動攻擊，造成至少16人喪生，敘利亞政府痛批以國遂行「國家恐怖主義」，俄國也強烈譴責以國侵害敘國主權。由於敘利亞阿薩德政府背後為俄國撐腰，美國則明顯支持以色列，如今美俄兩國除了複雜的區域衝突，也隱含了強權的代理對抗戰。

敘對以國安威脅

《以色列時報》提到，以色列對敘利亞發動攻擊的主要原因，除了邊境問題，還有敘利亞、伊朗對以色列的國安威脅（伊朗想打以色列，在敘利亞也有布局）。以色列面對伊朗、敘利亞（背後都有俄國勢力）等國的圍剿，除了歷史上的世仇，也隱含了大國衝突下的代理人戰爭。

根據《半島電視台》報導，敘利亞外交部2日在官方SANA電視台批評以色列逐步實踐國家恐怖主義，目的是讓敘利亞內戰繼續拖延，耗損該國國力。以國空軍日前空襲敘利亞首都大馬士革與霍姆茲省，導致至少9個政府軍、6個平民身亡，其中還包括3個小孩。

此次空襲主要打擊伊朗於敘國的軍事據點、敘國研究中心跟提供黎巴嫩與伊朗使用的軍事機場。敘利亞外交部指控，要不是美國在安理會偏袒以色列，他們才不敢一直空襲敘利亞。俄國外交部也批評以國嚴重破壞敘國主權及區域穩定，俄方「非常關心這次的挑釁行為」。

美、俄大國代理戰

由於敘利亞阿薩德政府與俄國關係良好，俄國提供武器、石油等援助，以色列跟敘利亞在戈蘭高地上常有衝突，過去中東戰爭更是與周圍國家結下樑子。近年來以色列頻頻以國家安全、邊境安全為由攻擊敘利亞，特別是敘利亞內戰爆發以來，以色列更是頻頻趁火打劫，已讓敘利亞記恨在心。

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