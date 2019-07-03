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歐盟提名領導層 2男2女完美配置

2019-07-03 17:40台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

歐盟新一批領導人提名出爐，打破60多年來都以男性手握主導權的結構！外媒3日公佈歐盟下屆領導階層提名，4個重要職位提名人選為2男2女。2名女性為德國國防部長馮德賴恩獲提任委員會主席、IMF總裁拉加德獲提任為歐盟央行行長。即將離任的理事會主席圖斯克表示，新一屆高層達到完美的性別平衡，且4人能力依照過往資歷都值得信賴。

完美性別比例

根據《歐洲新聞網》報導，歐盟理事會高層3日公佈下一屆接班的人選，重要的4大位置分別由2男2女擔任，其中，最受矚目的2位女性分別是馮德賴恩獲任委員會主席、拉加德獲任央行行長。

前者擔任德國國防部長，更是德國總理梅克爾的盟友，馮德賴恩寫下首位擔任該職位的女性，至於現任國際貨幣基金組織（IMF）總裁的拉加德則要接班卡恩，也成為首位擔任歐盟央行行長的女性。對於這項結果，現任理事會主席圖斯克表示喜聞樂見，認為新任領導人員都很有能力，能達到完美性別平衡更令人激動。

對英脫歐立場不變

據《歐洲議會網》報導，馮德賴恩甫上任就得面對焦點問題：英國脫歐，她對此表示遺憾，並說英國此舉教了歐盟重要的一課「實用主義」，英國出自於疑歐，考量了過往歷史情節後，決定不願與歐盟綁為命運共同體。

雖然有了圖斯克的背書，但相較於很受信賴的馮德賴恩，部分媒體仍對新任央行行長拉加德感到質疑，他們認為，拉加德出身並非正統的財金專家，談到專業的財金問題，拉加德基本上屬於走溫和手段的鴿派，歐盟金融問題預期將會走弱。

此外，另外2位獲任為領導層的分別是被提名接班圖斯克的米歇爾和接手歐盟外交事務的和賽普伯雷爾，前者是現任的比利時總理，能力深獲讚許，而後者則正任西班牙外長兼歐盟部長。這4人如順利出線，任期將為期5年，直到2024年的10月31日。

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歐盟德國英國

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