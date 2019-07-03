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影／世上最大鋼鐵墳墓！車諾比新圍阻體內部曝光

2019-07-03 17:07聯合報 記者周辰陽╱即時報導

曾發生史上最嚴重核災事故的車諾比核電廠，2日首度開放記者到新的安全圍阻體內一探究竟。不久後內部的安控機制將交接給烏克蘭當局管理，象徵整起龐大的建設計畫正式完工。

車諾比核電廠4號反應爐於1986年4月26日爆炸與焚毀，為確保融解爐心與200公噸高度放射線物質不至於外洩汙染，建設計畫由歐洲復興開發銀行贊助，蓋起新安全圍阻體。

這是人類有史以來建過最大的可動式陸基建築，翼展257公尺，總重36000噸。共耗資21億歐元與9年時間，才完成此一浩大的建築工程。

採訪團參觀新安全圍阻體的內部構造、操控中心與全部設備。歐洲復興開發銀行（EBRD）核安部主管林道爾（Balthasar Lindauer）感嘆表示，整個計畫從1998年開始著手研究，2007年發包，直到最近才完工，無疑是一個非常漫長的計畫。

林道爾指出，新安全圍阻體造價15億歐元，烏克蘭就捐助1億歐元，還派遣國內專家人員協助。EBRD核安部車諾比基金（Chernobyl Shelter Fund）主管伊凡斯（Simon Evans）則表示，現在已進入最後階段，接下來數周將正式發布移交認證，象徵計畫完工。

不過，新安全圍阻體建設計畫副經理札利切斯基（Victor Zalizetskyi）表示，下一階段烏克蘭只能依靠自己，在應付東線戰事財源吃緊的情況下，廢爐作業恐怕會困難重重。

曾發生史上最嚴重核災事故的車諾比核電廠，2日首度開放記者到新的安全圍阻體內一探究...
曾發生史上最嚴重核災事故的車諾比核電廠，2日首度開放記者到新的安全圍阻體內一探究竟。不久後內部的安控機制將交接給烏克蘭當局管理，象徵整起龐大的建設計畫正式完工。美聯社
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法國外長勒德里安（右）6月1日參訪車諾比核電廠4號反應爐新安全圍阻體內部，記者團...
法國外長勒德里安（右）6月1日參訪車諾比核電廠4號反應爐新安全圍阻體內部，記者團2日也獲准入內參觀。新安全圍阻體是人類有史以來建過的世上最大可動式陸基建築，共耗資21億歐元與9年時間完成。美聯社
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烏克蘭車諾比

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