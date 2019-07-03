西非成毒品轉運站 專家：恐難杜絕

2019-07-03 17:13 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



西非成為跨國販毒集團最愛的交易轉運站！針對日前塞內加爾在海關查獲高達800公斤的古柯鹼，加上今年初一系列的西非國家被查到毒品運送，不得不懷疑跨國毒販已將西非視為非法交易天堂。外媒認為西非販毒短期難以根治、只會更趨嚴重，因為西非各國在內政、經濟以及地理環境（漫長海岸線）上很難強打這些遊走灰色地帶的販毒集團。

根據《路透社》報導，日前塞內加爾當局表示，海關在一艘從巴西出發的貨船上查獲高達800公斤的古柯鹼，這起大型運毒事件加上敏感的地區令人聯想到，1月時佛得角被爆出該地歷史新高的9.5噸古柯鹼轉運，而後幾內亞於3月時被攔下近800公斤的古柯鹼，這數起運毒案彼此都關係緊密。

當局指出，聯合國毒品犯罪問題辦公室表示，近年以來的緝毒量回升，今年按照目前進度估算也會破紀錄。而且非洲各國除了埃及之外，幾乎都沒有做好完整統計數據，同時，埃及也是最先提出毒品危害論的非洲國家。

據《德國之聲》報導，西非的運毒模式已呈現完整的體系，包含一條龍產業垂直整合，這些西非軍火商（販毒集團）直接向南美販毒集團交涉，由於掌握著中盤商最大市場，要打垮他們的勢力不能靠硬打。

據《彭博社》分析，首先，西非各國內政時局本就不穩定，國家連軍警人力都不足，再看沿海頻傳的海盜猖獗，搭配超長的海岸線，要求沒有軍機設備的警方查出毒品難度太高；第三，西非國內貧窮者眾多，只要一天社會、經濟未能成長，總是會有人願意鋌而走險將毒品運出國門。

【更多精采內容，詳見 】