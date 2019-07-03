川金三會漏網畫面！與伊凡卡握手 金正恩笑開懷

2019-07-03 16:15 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



北韓最高領導人金正恩與美國總統川普在板門店會晤後，朝鮮中央電視台迅速製作播出長達17分鐘的紀錄片，並評價「朝美首腦超越一切預想、揣測、常識、慣例，破格行動令全世界為之沸騰」。

大陸央視網3日報導，紀錄片從朝鮮媒體的視角報導了第三次川金會的內幕，還罕見地採用了國際媒體對該事件的報導片段，向朝鮮民眾介紹會晤在全球範圍內受關注的程度。

在這部紀錄片裡，還出現了很多美韓等國媒體沒能拍到的細節。其中之一就是川普的千金伊凡卡也在場，並與金正恩握手，金正恩笑得很開心。