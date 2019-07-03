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聯合國批厄利垂亞 戰爭結束人權更糟

2019-07-03 15:55台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

不打仗，國家卻還像在戒嚴？聯合國日前調查報告出爐，批評厄利垂亞雖然跟衣索比亞終結20年戰爭，但國內專制依舊，政府對於言論、宗教迫害仍深，導致每個月都有上百人逃出厄國，但厄國駐聯大使反批聯合國干涉內政、汙衊該國領導。厄國自開國元首阿費沃爾基1993年上台以來，一直廣受人權團體批評。

政府仍處在戰爭狀態

根據《半島電視台》報導，聯合國人權專員克薇茲對於厄利垂亞的人權狀況表示非常失望，批評該國都已經跟衣索比亞將20年的紛爭透過和平協議緩解，可是該國境內的政府發動的暴力卻仍層出不窮，政府無法忍受任何批判，舉國陷入獨裁、專制的處境。

不過厄國駐聯合國大使塔法米加回批，聯合國是干涉內政，發布報告只是為了醜化該國形象，在國際上孤立厄國，還會讓該國內政不穩。但厄國自1993年從衣索比亞獨立、阿費沃爾基掌權以來，國內的人權狀況就屢受《國際人權組織》批評，限縮人民宗教、言論自由，而且不只基督教，連穆斯林都受到侵害。

人權蕩然無存

厄利垂亞是國際新聞自由度最低的國家，該國長期存在普遍的非法勞役，人權也被政府嚴重打壓，所以被很多人稱之為「非洲的朝鮮」。2018年7月，衣索比亞與厄利垂亞結束敵對關係，衣索比亞總理阿比隨後訪問厄利垂亞簽署和平協議。兩國總理宣布重啟雙方貿易、交通和外交關係。

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人權衣索比亞聯合國

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