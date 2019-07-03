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日本九州暴雨下不停！鹿兒島等三縣撤離124萬人

日本九州暴雨下不停！鹿兒島等三縣撤離124萬人

2019-07-03 15:04聯合報 記者徐榆涵╱即時報導

日本西南部九州豪雨成災，可能引發土石流等災害，氣象廳3日發布緊急疏散令，共同社報導，鹿兒島、宮崎、熊本三個縣共計疏散124萬人。

NHK報導，自上周五以來，九州南部地區降雨量已達1000毫米，預計4日中午前，九州部分地區會再降雨達350毫米。

據報導，氣象廳已向鹿兒島縣鹿兒島市近60萬名居民和另兩個城市發布疏散令。共同社報導，鹿兒島縣另有31萬名居民被建議尋找庇護所。

日本首相安倍晉三表示，居民應採取措施保護生命安全，包括儘早撤離，已命令軍方必要時提供救援行動。

鹿兒島縣一名女子撐傘走在大雨中。路透
鹿兒島縣一名女子撐傘走在大雨中。路透
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雨量豪雨NHK土石流安倍晉三

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