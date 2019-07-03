做研究還要政府核准 匈牙利新法惹議

2019-07-03 13:35 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



妨害學術自由！匈牙利政府2日通過新法，政府將以新的研究機構接管匈牙利研究學會（MTA），好提升國家科研實力，發展經濟。不過這在匈牙利學界炸了鍋，科學家紛紛抗議政府將黑手伸入研究，侵害學術自由。匈牙利自總理奧班執政後，國內民族主義高漲，政府更加專制，也讓外界更擔心該國人民基本人權遭侵害。

干預研究自由

根據《半島電視台》報導，匈牙利議會（全部199席）以131票通過了法案。政府將以新的研究網ELKH取代有2百年歷史的MTA，監督全國15個最重要的研究機構，而且內部人員都將由政府指派。MTA則發布聲明，警告政府如果一意孤行，會讓國內科學家出走潮加劇，無益國內科學發展。

匈牙利政府宣稱，他可以透過接管，促進匈牙利研究風氣，政府也會投入更多資金贊助研究，可以讓國家發展更好。不過國內輿論批評，奧班透過各種手段增加自己對社會的掌控，自從重新大選上台後，他將國內選務系統、法院跟媒體都收買及掌握，現在還要將黑手伸入研究機構。

匈牙利日漸專制

國際組織人權觀察也批評奧班政府，想要干預研究自由，讓自己在歷史上留下好名聲，讓該國的獨立研究與言論自由受威脅。奧班在2013就將國家課綱交由中央政府審定，近年來相關的管控措施變本加厲，還讓大富豪索羅斯創立的中歐大學（CEU）被迫從匈牙利遷校到維也納。

《彭博社》提到，隸屬青年民主主義者聯盟－匈牙利公民聯盟（簡稱青民盟）的匈牙利總理奧班上台後，近年來政策逐漸收緊，對歐盟移民政策有很多意見，對於國內移民也採取驅離、關押等強硬政策，媒體、司法機關也遭到嚴重干預。讓外界對於該國少數族群或異議分子的人權感到擔憂。

匈牙利近日將接管重要研究機構，引發外界批評政府限縮學術自由。（Photo on Wikimedia Commons） 分享 facebook

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