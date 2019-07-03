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俄國發生意外的科研潛水器 疑為間諜潛艇

2019-07-03 12:17聯合報 記者田思怡╱即時報導

紐約時報引述部分俄國媒體報導，因失火造成14官兵喪生的俄國核動力迷你潛艇Losharik號，是一艘間諜潛艇；華盛頓郵報也引述俄國媒體報導，這艘潛艇與俄國國防部負責海底情報蒐集的單位有關，任務十分敏感，包括繪製海圖和監視深海活動。

俄國國防部稱這艘潛艇為「深海研究潛水器」，未公布潛艇上有多少官兵，媒體報導，這艘潛艇最多可載25人。

不同於潛艦，迷你潛艇，或稱潛水器（submersible），通常體積較小，無法單獨作業，需要一些支援。發生意外的Losharik號由核動力潛艦「奧倫堡號」（Orenburg）搭載，可以潛入海底更深處。

俄國媒體報導，Losharik號可潛入海面下1萬8000英尺（5486公尺），俄國總統普亭說：「這不是一艘普通的船。」

北約早就關切俄國在北大西洋通訊電纜附近的海底活動明顯增多。北約擔心像Losharik號這樣的潛水器在海床作業，讓俄國可以切斷海底電纜或進行監聽。

四年前，可搭載深海潛水器的俄國偵察艦「琥珀號」（Yantar）經過美國東岸前往古巴，引起美國國防部的注意。美國國防部擔心「琥珀號」太靠近關達納摩灣美國軍事基地的主要電纜。

Losharik號在巴倫支海發生事故，巴倫支海位在俄國北方和挪威海岸。Losharik號2012年參與偵察任務，尋求支持俄國對北極海床的主權聲索。

Losharik號與2000年普亭剛上台不久發生事故的庫爾斯克號（Kursk）核動力潛艦的母港都是巴倫支海的北莫爾斯克（Severomorsk）海軍基地。

當年庫爾斯克號因試射魚雷爆炸沉沒，造成艦上118名官兵罹難的悲劇仍是普亭和俄國舉國上下心中永遠的痛。當時俄國海軍延遲發布災情，並在數天後才請求國際援助。軍方一度表示，艦上官兵立即死亡，但後來發現一名水兵留下求救紙條，指艦上23名官兵被困。

俄國核動力迷你潛艇Losharik號的3D模型。取自3D Warehouse平台
俄國核動力迷你潛艇Losharik號的3D模型。取自3D Warehouse平台
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國防部潛艦普亭

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