伊朗「濃縮鈾存量」破表 英法德被拖下水

2019-07-03 00:29 聯合報 編譯 聯合報 編譯 莊蕙嘉 ／綜合報導



在低濃縮鈾存量超越核協議上限後，伊朗外長查瑞夫要求英、法、德三國履行義務。（美聯社資料照片） 分享 facebook

伊朗政府一日宣布，該國低濃縮鈾存量已超越二○一五年核協議規定的三百公斤上限，並表示因美國退出協議在先，伊朗不算違反協議。美國總統川普同日回應，批評伊朗「正在玩火」。伊朗濃縮鈾超限對核協議的另五個國家形成壓力，必須設法降低美伊對立。

負責監督伊朗核子設施的國際原子能總署（ＩＡＥＡ）一日確認，伊朗的濃縮鈾存量目前確實已超限，但未透露具體數量。根據ＩＡＥＡ六月廿六日的最新檢查數字，伊朗百分之三點六七的濃縮鈾已達兩百九十七公斤，距離超限只差三公斤。

伊朗外長查瑞夫告訴官方電視台，伊朗濃縮鈾存量已超過核協議規定的上限。查瑞夫推文說：「我們並未違反核協議（ＪＣＰＯＡ），方案第卅六條說明了理由。美國退出後，我們啟動這個條款，給予英、法、德、俄、中五國數周時間補救，同時保留我們的權利。經過六十周後，我們終於採取行動。一旦英、法、德三國履行義務，我們就會回頭。」

查瑞夫還表示，未來數天伊朗政府將採取新舉措，進一步限縮核協議承諾。他強調伊朗沒有違反協議，而是行使應有的權利，且伊朗早就宣布限縮協議承諾。

川普被問到有何訊息要傳達給伊朗，他說：「他們知道自己在做什麼，他們正在玩火。沒什麼好跟伊朗說的。」川普曾下令在六月廿一日空襲伊朗，報復伊朗擊落美國一架無人偵察機，但攻擊行動在美國戰機升空後緊急喊停。

白宮一日表示，會繼續對德黑蘭當局採取「極限施壓」策略，直到他們停止核子野心和惡意行為，且將呼籲對伊朗鈾濃縮採取新禁令。

美國國務卿龐培歐一日譴責伊朗「企圖勒索國際社會」，英國外相杭特稱伊朗舉動令人憂心，重申維護核協議的決心，將採取所有外交手段降低緊張，呼籲德黑蘭停止悖離協議的行為。中國大陸對伊朗的舉動表示遺憾，呼籲相關各方自制，並稱美國對伊朗的施壓政策是當前緊張的根源。

據協議，英法等五國可採取為期一周的行動制裁伊朗的超限，但他們皆表示無意如此，除非伊朗進一步違反協議，例如製造濃度百分之廿的濃縮鈾。一旦伊朗真的退出協議，大約一年可製出足夠製成武器的濃縮鈾。