英脫歐黨議員背對主席台 歐洲議會在反對聲中開議

2019-07-02 22:52 聯合報 記者 聯合報 記者 莊蕙嘉 ╱即時報導



歐洲議會2日在法國史特拉斯堡舉行議員宣誓就職，是自上月的歐洲議會選舉後首度開議，過程中英國脫歐黨議員背對主席台表達抗議。

就在管樂手吹奏歐盟盟歌「歡樂頌」時，十多名脫歐黨議員轉身背對主席台。場外也有西班牙加泰隆尼亞獨立運動人士示威，抗議議會不讓加獨議員進入。