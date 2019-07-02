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英脫歐黨議員背對主席台 歐洲議會在反對聲中開議

2019-07-02 22:52聯合報 記者莊蕙嘉╱即時報導

歐洲議會2日在法國史特拉斯堡舉行議員宣誓就職，是自上月的歐洲議會選舉後首度開議，過程中英國脫歐黨議員背對主席台表達抗議。

就在管樂手吹奏歐盟盟歌「歡樂頌」時，十多名脫歐黨議員轉身背對主席台。場外也有西班牙加泰隆尼亞獨立運動人士示威，抗議議會不讓加獨議員進入。

歐洲議會預定3日選舉新議長，及公布新任歐洲央行總裁。同時間，歐盟各國領袖也舉行峰會，為歐洲理事會及歐盟執委會新主席人選傷腦筋，新任主席將接手處理英國脫歐問題。

一群反對脫歐的歐洲議會新科議員，2日穿上寫著「停止脫歐」字樣的上衣在議場拍合照。...
一群反對脫歐的歐洲議會新科議員，2日穿上寫著「停止脫歐」字樣的上衣在議場拍合照。（法新社）
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英國脫歐黨的歐洲議會議員，在演奏歐盟盟歌時背對主席台。（路透）
英國脫歐黨的歐洲議會議員，在演奏歐盟盟歌時背對主席台。（路透）
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脫歐歐盟

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