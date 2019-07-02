委內瑞拉政變陷僵局 人民深感絕望

2019-07-02 17:18 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



委內瑞拉政爭陷入僵局，民眾等不到經濟恢復，紛紛逃離祖國。（Photo on Wikimedia Commons） 分享 facebook 委國政變僵持不下，經濟依舊萎靡讓人民絕望！委內瑞拉政爭逐漸淡出國際強權關心範圍，反對派瓜伊多與原政權馬杜羅陷入僵局：馬杜羅坐擁軍方、媒體等國家機器，瓜伊多雖獲多數人民支持，不過他的支持率也逐漸下滑。另外，民眾希望美軍介入的比例也逐漸上升，越來越多人等不下去，逃到其它國家。

民意vs.軍隊

根據《歐洲新聞網》報導，對於許多委內瑞拉人來說，他們希望有快速的變革讓他們安穩生活，不然該國社會自馬杜羅上台，無法控制通貨膨脹後，經濟發展一瀉千里，許多基礎設施也陷入停擺，連馬杜羅的親戚都傳出對外國求援的新聞，瓜伊多雖坐擁民意，卻沒有辦法讓馬杜羅下台。

在去年委國普選時，反對派瓜伊多宣稱馬杜羅選舉非法，另立政府與馬杜羅對抗至今。瓜伊多背後主要是美國、歐盟等西方國家支持，而馬杜羅背後則是中國、俄國撐腰。目前民調顯示，瓜伊多整體民意雖下降但仍佔該國多數（61.2%到56.7%），馬杜羅的支持度只剩10%。

經濟陷入困頓

但瓜伊多沒有軍隊，即使他多次呼籲軍方要向民意靠攏，叛逃馬杜羅的軍人仍屬少數，馬杜羅還掌握大多數的國家資源，加上川普現在正忙著對付伊朗，連俄國增派軍隊至委國都沒啥反應，也讓委國政爭陷入僵局，在國外多次談判也沒有共識，但該國崩潰的經濟已經讓人民等不下去了。

《衛報》提到，在委內瑞拉強人查維茲2013年過世後，馬杜羅便繼承查維茲的意志，持續用社會主義補助委內瑞拉許多社會政策，但後來遭逢低油價，石油出口佔全國財政收入極重的委國隨即陷入衰退，並開啟通貨膨脹、基礎物資缺乏的惡性循環。

許多民眾生活陷入困頓，紛紛開始逃出委國，他們也是中美洲難民潮的主要來源之一。

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