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杜拜公主、王妃都出逃！杜拜酋長妻子攜12億元逃亡德國

2019-07-02 15:16聯合報 記者徐榆涵╱即時報導

杜拜酋長謝赫．穆罕默德的妻子哈雅公主（圖左）最近帶著孩子離開丈夫出逃德國。路透
杜拜酋長謝赫．穆罕默德的妻子哈雅公主（圖左）最近帶著孩子離開丈夫出逃德國。路透
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杜拜酋長謝赫．穆罕默德的妻子、二王妃哈雅公主（Princess Haya bint Hussein）近日帶著兩個小孩離開丈夫出逃德國，並帶走3100萬英鎊（約台幣12億元）的資產展開新生活。據悉杜拜酋長要求德國政府遣返其全部家人，但德方拒絕，意外衍生成兩國間的外交危機。

英國太陽報報導，45歲的哈雅公主早在今年2月初就已經失蹤，據信是因為擔心她的安全，因此決定帶著她11歲女兒和7歲兒子離開丈夫，目前躲在德國。哈雅公主和孩子抵達德國後，便立即尋求避難和提出要與丈夫離婚。

按照杜拜規定，酋長一共可以迎娶四名妻子，目前杜拜酋長有兩個妻子，一個是自己的表妹，另個就是來自約旦的哈雅公主。哈雅公主是約旦現任國王阿布杜拉二世同父異母的妹妹。

曾接受過牛津大學教育的哈雅公主從小醉心於馬術，曾於2000年代表約旦參加雪梨奧運。精通馬術的哈雅公主2004年與杜拜酋長結婚，其丈夫還特別創立英國最大的馬場高多芬（Godolphin）。

哈雅公主通常會陪同丈夫參加一年一度的體育賽事，但是卻出人意料地缺席了上周皇家一年一度的賽馬會。她和她的丈夫在愛丁堡公爵賽馬比賽中都曾有馬匹參賽。

根據哈雅公主的官方帳號，「體育一直是哈雅公主從小到大生活的一大部分」，「她曾體驗過運動所帶來的力量，她樂此不疲地為其他人，尤其是年輕女孩，提供類似的經驗」。

哈雅公主曾接受過媒體訪問，當提到自己一雙兒女時，表示他們顯然「喜歡沙漠」和「爸爸所為他們做的一切」。媒體形容哈雅公主談到自己丈夫時，眼睛閃閃發光，她對孩子和丈夫的欽佩是自然流露。

據報導，目前尚不清楚哈雅公主離開丈夫的原因。但是據信已經帶著3100萬英鎊資產遠走德國並開展新生活。據哈雅公主的朋友說，哈雅公主選擇德國，是因為擔心英國會將他們遣返回去。

婚姻的破裂對謝赫．穆罕默德來說實屬二次打擊，謝赫．穆罕默德甚至還寫了一封憤怒的信，嚴厲斥責哈雅公主的背叛，並寫道：「你忙著去找誰？」謝赫．穆罕默德的女兒拉提法去年也曾試圖逃離杜拜，但卻不幸失敗，據傳現在被關押在杜拜。

杜拜德國穆罕默德

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