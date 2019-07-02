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豪雨炸北台屏東！全台15縣市豪大雨特報

伊朗撕毀核協議 其他國家無法制約

2019-07-02 15:18台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

伊朗1日正式突破300公斤濃縮鈾限制產量，引發國際動盪。（Photo on Wi...
伊朗1日正式突破300公斤濃縮鈾限制產量，引發國際動盪。（Photo on Wikimedia Commons）
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伊朗濃縮鈾存量正式超越協議限制。聯合國的國際原子能總署（IAEA）1日正式宣布，伊朗境內可製造核彈的濃縮鈾存量已經突破2015年核協議設下的300公斤限制。外媒分析，整個伊朗核協議早已變成美、伊的舞台，其他簽署國，如中、俄，特別是歐盟，根本無法維持協議。

有沒有違反協議？

根據《半島電視台》報導，IAEA發言人表示，經過調查員進入伊朗調查，確認伊朗的濃縮鈾貯存量，已經突破當初2015年核協議設下的限制300公斤。不過伊朗外長札里夫隨後推文反駁，稱他們是因為美國退出協議才增產濃縮鈾，協議裡面也有相關程序，他們的增產並沒有違反協議。

美國跟伊朗從油輪攻擊、擊毀無人機等事件以來持續爭吵不休。美國政府1日表示，伊朗絕對不能發展核武，如果伊朗領袖不再克制自己行為，美國跟他的盟友（沙烏地、以色列等）就會毫不猶豫攻擊伊朗。

伊朗政府近日也加緊增產濃縮鈾，並抱怨協議的其它簽署國，如中、俄、德、歐盟都無力讓伊朗擺脫美國的經濟制裁。其中，法、德等國居中為伊朗協調很多次，但每次談完幾乎都是空手而歸，顯示這些國家在核協議中根本只是來湊數的配角，沒有辦法解決美、伊之間的矛盾。

勸架、喊打局勢亂

英國首相熱門人選、外相亨特對伊朗增產的行為表示擔憂，並表示英國願意做任何可行的外交行為，以緩解伊朗附近的外交緊張局勢，但伊朗要先遵守協議。俄國外相表示，現在要做的是避免衝突升級，伊朗在美國的高壓經濟制裁下，違反核協議情有可原，大家不要衝動。

《雅虎新聞網》則提到，美國總統川普怒斥伊朗在「玩火自焚」，以色列總理納坦雅胡也斷言伊朗增產濃縮鈾就是要發展核武，呼籲歐盟加入制裁伊朗的行列。在區域國家跟國際大國都開始緊張下，美、伊之間的衝突山雨欲來，甚至可能波及到其他國家，中東的局勢變得更加詭譎。

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伊朗歐盟

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