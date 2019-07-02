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伊朗濃縮鈾存量超限 川普斥玩火

2019-07-02 15:09世界日報 編譯中心╱綜合1日電

伊朗1日宣稱，其濃縮鈾積存量雖超出與各強國所達成核子協議的限量，但並未違反協議，只是行使該有的權利，聲稱是為了報復美國制裁；伊朗外長查瑞夫稱，下一步會是將濃縮鈾的濃度提高至超過3.6%。此舉使伊朗核協議瀕臨破裂，美國總統川普隨後也警告：「伊朗正在玩火。」

這是美國一年多前退出核協議以來，伊朗違反協議的第一項重大作法。川普1日在白宮對記者說：「伊朗清楚自己在做什麼，清楚對手是誰。他們正在玩火。」川普還說他已經跟法國總統馬克宏通電話討論這個問題。英法德三國官員較早時表示，若伊朗違約將予以強烈外交回應。

根據半官方的伊朗學生通訊社（ISNA）報導，查瑞夫今天表示，伊朗濃縮鈾儲量已超過2015年核協議規定的上限。查瑞夫說：「根據伊朗的計畫，伊朗已經超過了300公斤的限制。」

查瑞夫推文說：「我們並未違反聯合全面行動方案（JCPOA，即核子協議），方案第36條說明了理由。在美國退出後，我們啟動這個條款，給予英、法、德、俄、中五強國數周補救時間，同時保留我們的權利。經過60周後，我們終於採取行動。一旦英、法、德三國履行義務，我們就會回到原點。」

查瑞夫的推文附上了核子協議第36條內容，其中規定了一個機制，可在某些簽署國認為其他簽署國並未履行義務時，用來化解爭端。

「伊朗若違約 英將退出」

英國外相韓特（Jeremy Hunt）1日表示，如果伊朗違反核子協議，那麼英國也將退出。韓特是下任英國首相的兩名角逐者之一，他告訴天空新聞網（Sky News），英國現仍支持這項協議。

美國去年退出核協議後重啟制裁，局勢一直緊張。伊朗5月已表示將不理會核協議有關濃縮鈾及重水庫存上限的承諾，會加快生產濃縮鈾。

伊朗一直促歐盟找方法緩減美國制裁對伊朗經濟的衝擊，歐盟上月28日已成立協助伊朗避過美國制裁措施的特別交易機制「INSTEX」，不過查瑞夫1日稱歐盟的努力還不夠，因此按早前宣布的內容行動。濃縮鈾濃度提升至3.6%，是提煉更高濃度濃縮鈾以製核彈頭的第一步。

伊朗英國歐盟

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