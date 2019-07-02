川習會後受訪…美中達協議 川普樂觀

2019-07-02 15:06 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合1日電



川普總統在1日晚間福斯新聞網(Fox News)播出的專訪中表示，上周川習會後他對於美中達成貿易協議感到樂觀，並警告伊朗別以為美國不會動手，重申美國絕對不能讓伊朗擁有核子武器。

川普是上周在日本大阪的20國集團(G20)峰會會場，結束川習會後不久接受福斯新聞網主播卡爾森(Tucker Carlson)專訪。對於美中兩國是否更有機會達成貿易協議，川普回答「我覺得有」。

「我們的會談很好，他(習近平)想要敲定協議，我想要敲定協議，可能是個很大的協議，我猜你可能會說是歷來做過任何種類中最大的協議，而且不限於貿易。」川普說，「我們相處非常好，彼此都了解對方。」

川普表示，他認為2020年大選的對手都會認同，他與中國進行貿易的方法。

川普也在專訪中提到，兩周前為何在最後一刻決定不攻擊伊朗，「我建立了很多(政治)資本」，這表示「如果要發生什麼事，而我們沒有做，其實就可以(未來)做出更可怕的事，但希望我們不需要做出任何事情。」

他也再度抨擊前總統歐巴馬2015年連同歐洲國家與伊朗達成的核協議，「自從我們退出了這個可怕協議後，我們想要和平，想要蓋馬路、蓋學校、蓋任何我們想蓋的東西，但不能讓伊朗有核武，不能讓其他國家有核子武器，這太可怕了」。

新任白宮發言人史蒂芬妮‧葛理申(Stephanie Grisham)在1日下午也發布聲明表示，美國將持續對伊朗施加壓力。

她說：「將繼續對伊朗政權施加最大壓力，直到其領導人改變行動方向，該政權必須終止核子野心，與其惡意行為。」

另外，國際原子能總署(IAEA)署長天野之彌1日證實，伊朗累積的濃縮鈾存量超過了2015年伊朗核協議規定的660磅上限，並已經通知IAEA理事會這項發展。

伊朗原子能組織6月中曾表示，伊朗已經加速提煉低純量的濃縮鈾，而且若未能在6月27日前達到某些條件，伊朗將把濃縮鈾存量提高到上限以上，儘管這類濃縮鈾是提供核電廠反應爐使用，而非核子武器用途。