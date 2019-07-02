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美歐貿易戰再起！空巴補貼積怨 美擬對40億美元商品加稅

2019-07-02 12:05聯合報 記者季晶晶╱即時報導

美國擴大威脅將對更多歐盟產品實施報復性關稅，此事尚待世界貿易組織（WTO）對歐盟非法補貼飛機製造商空中巴士（Airbus）一案裁決出的金額而定。

針對空巴補貼案，美國貿易代表署（USTR）周一（2日）公布年度貿易總值達40億美元、將追加關稅的歐盟89項產品清單，其中包括櫻桃、肉類、橄欖、乳酪、義大利麵、蘇格蘭和愛爾蘭威士忌，以及化學藥品和鑄鐵金屬在內。美國4月就開始準備對歐盟產品課徵關稅，但還要等WTO裁決出美國能採取何種規模的反制措施。

USTR的宣布擴大了先前的威脅，現在被考慮加徵關稅的產品，年度貿易總值達約210億美元。川普政府描述這些關稅是因為航空補助的爭議所引起，並非是想施壓歐盟以協商出廣泛貿易協議的一環。

最新提議的加稅品項，是在華府5月舉行一場為期兩天的聽證會之後決定的，當時有40位利害關係人針對反制措施提出他們的看法。USTR說，8月5日將舉行一場公聽會，討論擬議中的額外40億美元產品。

根據USTR，歐盟的空巴補貼每年對美國造成約110億美元的經濟衝擊。WTO已認定歐盟補貼違反國際貿易規則，可望在今年夏天裁決美國能採取的反擊措施的金額。

USTR說：「最終清單會考慮WTO仲裁員提出的報告，決定WTO授權之適當反制措施的規模。」

儘管資深歐盟官員預期，一旦WTO核可，美國就會開始實施報復措施，但加徵關稅勢必進一步造成雙方關係緊張，此時正值美國和歐盟嘗試要坐下來協商貿易決定。

歐盟也另案反訴美國政府非法補貼波音。歐盟4月公布自己初步的商品課報復性關稅清單，價值為120億美元，主要聚焦美國總統川普鐵票區出產的農產品。其他品項包括蕃茄醬、堅果、電玩遊戲機和腳踏車踏板。

美國準備對歐盟40億美元商品加徵關稅。圖為法國的乳酪。路透
美國準備對歐盟40億美元商品加徵關稅。圖為法國的乳酪。路透
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歐盟空巴貿易戰

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